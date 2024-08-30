prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Канский район

Выбрать дату
2024
В Красноярском крае родители избивали сына собачьим ошейником
В Красноярском крае в Канском районе родители избивали своего 9-летнего сына. Ребенка били собачьим ошейником и ремнем.
30 августа, 04:24
В Красноярском крае снова засняли северное сияние. Посмотрите на эту красоту!
13 августа, 03:12
Грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку в Красноярском крае. Она сидела на рельсах
10 августа, 07:41
3-летнюю девочку на глазах у матери в голову пнул жеребенок. Ребенок в больнице
9 августа, 01:43
10-месячная девочка отравилась мышиным ядом. Он выпал из кухонного шкафа
25 июля, 01:11
В Канске вынесли приговор мужчине, который избил мать ради денег
Мужчину из Канска посадили за то, что он «выбивал» деньги на алкоголь и сигареты у своей пожилой матери.
21 июля, 07:47
Пьяный житель Канска устал идти пешком и угнал автомобиль
В Канске пьяный парень угнал ВАЗ во дворе в центре города и стал гонять на нем. Другие водители прижали ВАЗ к обочине и написали в полицию.
17 июля, 07:21
В крае подросток на мотоцикле гонял по селу и сбил двух девочек на электросамокате
В Канском районе 16-летний парень на мотоцикле сбил двух девочек на самокате.
17 июля, 06:24
В Красноярском крае мужчина пытался спасти тонущего друга. Погибли оба
В Красноярском крае произошла очередная трагедия на воде. На этот раз погибли сразу два человека в Канском районе.
2 июля, 02:14
В Красноярском крае огородница нашла на участке две гранаты. К ней наведался ОМОН
Жительница поселка Большая Уря в Канском районе нашла на своем участке две гранаты. Женщина нашла их в своем огороде.
3 июня, 10:33
В Красноярском крае сгорела маленькая девочка
В деревне Георгиевка Канского района годовалый ребенок погиб во время пожара в частном доме. Девочку нашли с ожогами и признаками отравления угарным газом.
26 марта, 10:16
Одноклассник спас мальчика, которому собака раздирала глаз
19 марта, 08:40
Бродячая собака разодрала лицо мальчику. У него поврежден глаз
19 марта, 02:46
2023
Женщину обвинили в краже в «Батоне», хотя она была в другом городе
Жительнице Канска пришлось ехать в Красноярск на заседание суда по факту мелкого хищения в магазине «Батон», хотя она к этому не была причастна.
17 декабря 2023, 12:15
В Красноярском крае спасли повредившего ногу рыбака
В Канском районе рыбак повредил ногу во время выхода на лёд.
19 ноября 2023, 03:41
Медвежонка заметили около двух сел Красноярского края
Хищника видели бегущим из одного села Канского района в другое.
6 ноября 2023, 06:46
В Красноярском крае поезд сплющил машину. Водитель авто убежал
Под Канском автомобиль выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом — произошло столкновение.
7 октября 2023, 05:38
Житель Красноярского края выпал из лодки и утонул на глазах сына
В Красноярском крае утонул 66-летний мужчина. Он выпал из лодки во время сплава.
12 сентября 2023, 02:58
Мобилизованный в Красноярском крае пожаловался на отсутствие выплат после ранения
30 августа 2023, 11:50
«Кричали ему, а он не слышал». Очевидцы рассказали, как парень в наушниках погиб под поездом
Житель Красноярского края, который попал под поезд, погиб.
23 августа 2023, 06:29

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика