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Каратузское

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Июнь
Три человека погибли в аварии на встречке в Красноярском крае
7 июня, 12:33
Май
Красноярская прокуратура не будет требовать уничтожить тираж «Вредных советов»
29 мая, 01:15
В издательстве АСТ заявили, что не получали документов об изъятии «Вредных советов»
28 мая, 07:09
Какие картинки в книге «Вредные советы» Остера посчитали «вызывающими у детей ужас»
28 мая, 04:48
«Вызывает у детей ужас». В крае прокуратура требует изъять и уничтожить книгу «Вредные советы» Остера
28 мая, 02:35
У виновной в гибели 20 золотодобытчиков компании «Сисим» снова нашли нарушения
21 мая, 07:59
«Убивают экосистему и в конечном счете людей»: старатели загрязнили реки на юге края
19 мая, 09:17
Апрель
«Доходит до драк». На юге края отравляют грунт нечистотами — власти отказываются ставить септик
30 апреля, 02:17
Сентябрь 2023
Отца осудили за «разжигающий» комментарий к посту про пристающих к девочкам мигрантов
11 сентября 2023, 05:19

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