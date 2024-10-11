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Карла Маркса

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Октябрь
Метро в Красноярске как будто не строят. Почему и когда мы увидим большую стройку?
11 октября, 09:13
Рядом с мэрией Красноярска продают квартиру за 100 млн. Там есть сауна и бильярд
1 октября, 13:06
Сентябрь
В центре Красноярска около мэрии спилили деревья ради метро
27 сентября, 03:38
Август
Мэрия ответила ГАИ на критику перекрытий в центре. Что говорят?
20 августа, 04:22
Почему на перекрытых из-за метро участках в центре нет активных работ? Объясняет ЦТЛ
19 августа, 11:52
На один из перекрытых из-за метро участков в центре завезли технику. Работы начались?
18 августа, 06:45
Ночью в центре Красноярска массово эвакуировали припаркованные машины
14 августа, 06:34
Спойлер: ничего. Посмотрели, что делают на перекрытых из-за метро участках в центре Красноярска
13 августа, 05:42
В центре Красноярска образовались пробки после перекрытий из-за метро
10 августа, 06:36
«Метро быть. Ура, товарищи!»: красноярцы встали в пробку на Коммунальном мосту
10 августа, 03:12
Сегодня ночью в центре Красноярска изменят схему движения на два года из-за метро
9 августа, 04:10
В центре Красноярска продают часть усадьбы Севастьянова за 20 миллионов
В Красноярске выставили на продажу часть объекта культурного наследия — дома усадьбы Севастьянова на улице Горького.
7 августа, 06:07
Из-за строительства метро в Красноярске на два года изменят маршруты автобусов
6 августа, 08:59
Из-за строительства метро в центре Красноярска изменят схему движения. Вот карта
1 августа, 05:27
Июль
В центре Красноярска почти за девять миллионов продают популярный бар
30 июля, 04:17
В Красноярске закрылся бар «Глас» на Маркса. Он проработал два года
В Красноярске закрылся винный бар «Глас» на Карла Маркса.
29 июля, 07:56
В Красноярске водитель сбил девушку и устроил еще одно ДТП. Все в один день
26 июля, 05:43
Археологи нашли человеческие кости в центре Красноярска
18 июля, 02:58
Апрель
В Красноярске до конца апреля закроют проезд по Диктатуры Пролетариата
В Красноярске до конца апреля полностью закроют участок улицы Диктатуры Пролетариата от Урицкого до пересечения с проездом в районе дома на Карла Маркса, 139.
4 апреля, 10:29
Красноярск утонул в мусоре и окурках. Грязный фоторепортаж
4 апреля, 10:21

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