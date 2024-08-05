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Касса

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Касса самообслуживания vs кассир: что чаще выбирают красноярцы? И почему?
5 августа, 05:14
Октябрь 2023
Красноярцев при оплате картой выгоняют с касс в зону самообслуживания. Это законно?
Красноярцы пожаловались на магазины — при оплате картой их отказываются обслуживать на обычной кассе и отправляют на кассы самообслуживания.
30 октября 2023, 06:32
Сентябрь 2023
Часто ли красноярцы воруют на кассах самообслуживания? А что именно?
21 сентября 2023, 08:37
Жительница Красноярского края в первый рабочий день похитила всю выручку из магазина
В Минусинске 22-летняя девушка устроилась продавцом в магазин и похитила всю выручку в первый день.
18 сентября 2023, 02:24
Красноярцам рассказали, нужно ли оплачивать испорченный на кассе товар
В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали жителям, нужно ли оплачивать товар, который они испортили в магазине.
6 сентября 2023, 02:51

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