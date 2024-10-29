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Каток

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Октябрь
В Красноярске каток на Стрелке хотят открыть через 3-4 недели
Открытие катка на площади Мира в Красноярске планируется через 3-4 недели.
29 октября, 09:00
Февраль
В Красноярске закрыли каток на Стрелке. Узнали, где пока еще можно покататься
В мэрии Красноярска сообщили о закрытии катка на площади Мира перед БКЗ. В воскресенье, 25 февраля, он работал последний день.
26 февраля, 08:16
Как отметить День святого Валентина в Красноярске, если у вас нет пары
14 февраля, 05:59
Узнали, какие катки закрылись из-за потепления и какие нет
В Красноярск в субботу, 10 февраля, пришло потепление — утром в городе уже +6. «Проспект Мира» посмотрел, работают ли в городе катки в такую погоду.
10 февраля, 03:23
Январь
Каток на острове Татышев закрыли из-за сильного ветра
Из-за сильного ветра 15 января будет закрыт каток на острове Татышев.
15 января, 09:08
Каток на Стрелке в выходные будет частично закрыт. Вот расписание
В выходные, 13 и 14 января, несколько сеансов будут закрыты для посетителей.
13 января, 02:56
Где в Красноярске покататься на коньках: публикуем список катков с ценами
3 января, 08:18
Декабрь 2023
На острове Татышев откроется каток. Когда и сколько стоит вход?
В пресс-службе острова Татышев рассказали, что каток заработает 21 декабря.
21 декабря 2023, 05:56
В Красноярске открыли 60-метровую горку
В Кировском районе Красноярска за сквером Энтузиастов оборудовали ледовую горку на естественном склоне. Длина ската — более 60 метров.
20 декабря 2023, 05:57
В новогоднюю ночь в Красноярске будет работать каток на площади Мира
Но точное время сеансов пока неизвестно.
17 декабря 2023, 04:21
В Красноярске впервые зальют каток за ДК «Кировский». Он будет в форме сердца
К работам по заливке катка за ДК «Кировский» уже приступили. Его площадь будет 1,5 тысячи квадратных метров.
3 декабря 2023, 12:22
Ноябрь 2023
На острове Отдыха заработает каток. Когда и сколько стоит вход?
Каток «Центральный» на острове Отдыха начнет работать с 15:00 1 декабря.
30 ноября 2023, 02:05
Оркестр и угощения: как и когда откроется каток на площади Мира в Красноярске
Красноярцам рассказали, как и когда откроется каток на площади Мира. Для открытия подготовили шоу.
9 ноября 2023, 02:30
У БКЗ открывают уличный каток. Смотрим цены
В Красноярске готовятся открыть первый уличный каток. Он находится возле БКЗ на площади Мира.
3 ноября 2023, 10:23

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