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Октябрь
Красноярцы назвали ужасным фильм «Джокер: Безумие на двоих». Собрали отзывы
23 октября, 08:30
Что красноярцы думают о сериале «Комбинация»? Собрали отзывы
22 октября, 10:17
Красноярские кинотеатры покажут фильм «Джокер: Безумие на двоих». Когда будут сеансы?
Красноярские кинотеатры покажут вторую часть франшизы о Джокере — фильм «Джокер: Безумие на двоих». Он выйдет в прокат нелегально.
8 октября, 11:59
Сентябрь
В Красноярске идет «Субстанция». Люди в шоке и восторге от «самого мерзкого» фильма
27 сентября, 10:38
Август
В Красноярске пройдет бесплатный кинофестиваль. Когда и что покажут?
В Красноярске с 9 по 11 августа пройдет кинофестиваль «Лето PREMIER». Рассказываем, что и где покажут.
8 августа, 01:29
Красноярцев зовут на бесплатные киносеансы в августе. Какие фильмы покажут?
Красноярцев зовут на бесплатные киносеансы в Доме дружбы народов на Красрабе в августе.
2 августа, 09:06
Июль
В Красноярске продолжаются бесплатные уличные кинопоказы. Вот расписание на август
В Красноярске продолжаются бесплатные уличные кинопоказы. Публикуем их расписание на август.
30 июля, 04:54
Кинотеатры Красноярска анонсировали показ «Дэдпула и Росомахи». Когда и где смотреть?
В Красноярске анонсировали показ фильма «Дэдпул и Росомаха». Его планируют показывать как минимум в четырех кинотеатрах.
19 июля, 08:51
10 фильмов, которые нужно посмотреть этим летом — топ от красноярского киноблогера
18 июля, 08:04
Красноярцев зовут на бесшумный уличный кинопоказ. Куда и когда?
В Красноярске 13 июля пройдет бесплатный бесшумный кинопоказ под открытым небом.
10 июля, 04:34
Красноярские кинотеатры покажут мультфильм «Гадкий Я 4». Когда будут сеансы?
Красноярские кинотеатры покажут фильм мультфильм «Гадкий Я 4». Он выйдет в прокат нелегально.
9 июля, 03:20
Красноярцев зовут на бесплатные киносеансы. Какие фильмы можно посмотреть?
Красноярцев зовут на бесплатные киносеансы в Доме дружбы народов на Красрабе.
8 июля, 04:36
Июнь
В Красноярске продолжаются бесплатные уличные кинопоказы. Вот расписание на июль
27 июня, 03:59
В красноярских кинотеатрах идет «Головоломка 2». Зрители плачут и смеются. Вот отзывы
В красноярских кинотеатрах начались показы мультфильма «Головоломка 2». Собрали отзывы тех, кто уже успел его посмотреть.
19 июня, 09:24
Красноярцев зовут на бесплатный уличный кинопоказ. Куда?
Красноярцев зовут на бесплатный уличный кинопоказ 12 июня. Рассказываем, куда и во сколько приходить.
12 июня, 10:52
В Красноярске стартовали бесплатные уличные кинопоказы. Вот расписание на июнь
В Красноярске стартовали бесплатные уличные кинопоказы. Публикуем их расписание на июнь.
3 июня, 01:11
Май
В кинотеатрах идет «Майор Гром: Игра». Что думают зрители?
В красноярских кинотеатрах начались показы фильма «Майор Гром: Игра». Собрали отзывы зрителей.
31 мая, 07:38
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
30 мая, 06:25
В Красноярске начинаются бесплатные уличные кинопоказы. Где и когда?
В Красноярске 25 мая начнутся бесплатные кинопоказы под открытым небом.
22 мая, 06:38
Кинотеатры показывают фильм «Министерство неджентельменских дел». Что думают зрители
В красноярских кинотеатрах начались показы фильма «Министерство неджентельменских дел». Собрали отзывы зрителей.
15 мая, 10:21

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