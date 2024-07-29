Киренского

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2024
В Красноярске подрядчик заново уложил асфальт на Копылова. Выяснили почему
В Красноярске в минувшие выходные подрядчик снял новый асфальт на улице Копылова. Его уложили несколько недель назад.
29 июля, 09:40
2023
В Красноярске открылось новое место для прогулок — экопарк «Березовая роща»
Новый экопарк «Березовая роща» открылся 26 декабря. Смотрим, что там есть.
27 декабря 2023, 01:58
«Умываться невозможно, задыхаешься»: красноярцы жалуются на вонючую воду в кране
24 декабря 2023, 06:45
В Красноярске закрыли точку Chicken dener. Отравились двое студентов
14 ноября 2023, 07:33
Начинается: Красноярск в первый рабочий понедельник осени встал в жуткие пробки
4 сентября 2023, 02:27
В Красноярске из-за ДТП с велосипедистом в пробке стоят три улицы
В Красноярске из-за аварии с велосипедистом пробка возникла на трех улицах
25 августа 2023, 06:10
Подешевел на 5 млн: как сейчас выглядит трактир «Мельница», который продают 9 месяцев
11 июля 2023, 11:15

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