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Кировский район

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В Красноярске жители двух районов на целый день остались без отопления. Вот адреса
1 октября, 01:52
Жители двух районов Красноярска снова останутся без отопления из-за ремонта
В Ленинском и Кировском районах Красноярска ожидаются перебои с отоплением — СГК завершает реконструкцию теплосетей и меняет временную систему теплоснабжения на постоянную. Первый этап работ проходил 26 сентября.
30 сентября, 10:33
На Щорса высадили 50 молодых яблонь, чтобы озеленить двор
Активисты дома на Щорса, 69 вместе с сотрудниками районной администрации района посадили во дворе 50 молодых яблонь, чтобы озеленить территорию.
13 сентября, 04:54
В Красноярске на ремонт дорог в 2025 году потратят более 1 миллиарда
В Красноярске на ремонт дорог в следующем году планируют потратить больше 1 миллиарда рублей. Дороги обновят во всех районах города.
11 сентября, 01:17
На правобережье Красноярска хотят построить гигантский ЖК на 400 тысяч квадратов
В Кировском районе Красноярска планируют построить новый жилой комплекс на площади более 400 тысяч квадратных метров.
5 сентября, 04:40
В Красноярске два трамвая будут весь день ездить по-другому. Как и почему?
В Красноярске седьмого сентября на весь день поменяют схему движения двух трамвайных маршрутов. Это связано с ремонтными работами на перекрестке улиц Мичурина и Щорса.
4 сентября, 03:30
В Центральном районе больше не самая дорогая торговая недвижимость в Красноярске
В Центральном районе больше не самая дорогая коммерческая недвижимость в Красноярске. Теперь самые высокие цены в Железнодорожном районе.
20 августа, 04:48
Жители трех районов Красноярска сегодня останутся без холодной воды
12 июля, 02:02
В трех районах Красноярска отключат холодную воду на выходных
9 июля, 08:48
В Красноярске откроется новый комплекс с бассейнами. Где и когда?
27 июня, 01:43
В Ленинском и Кировском районах не будут надолго отключать холодную воду
26 июня, 01:57
На правом берегу Красноярска горит целая гора. Выглядит жутко
Сухая трава горит на Лысой горе в Кировском районе Красноярска. В соцсетях публикуют кадры пожара.
27 апреля, 15:37
На правом берегу Красноярска из-за аварии без воды остались десятки домов
В Кировском районе Красноярска аварийно отключили холодную воду.
23 марта, 05:33
2023
Анатолия Быкова приговорили к 20 годам колонии строгого режима
11 декабря 2023, 03:38
В Красноярске водитель машины снес с рельсов трамвай
В Кировском районе Красноярска произошло ДТП между легковым автомобилем и трамваем.
25 сентября 2023, 08:51
Эксперты рассказали, где в Красноярске продают самое дешевое жилье в новостройках
Эксперты сообщили, где красноярцы могут купить самое недорогое жилье в новых домах.
13 сентября 2023, 08:54
Красноярец с травматом напал на прохожую и украл у нее 50 тысяч
В Красноярске мужчина с пистолетом угрожал женщине и вымогал у неё деньги. Она отдала ему 50 тысяч рублей.
7 сентября 2023, 06:51
«Трупный запах особенный»: поехали с ночным патрулем ППС и увидели страшное. Репортаж
1 сентября 2023, 10:31
Мэрия пытается убрать плавучее кафе за ТЦ «Красноярье» — что об этом думают владельцы
21 августа 2023, 07:22
Жителям двух районов Красноярска досрочно вернут холодную воду. Но есть исключения
30 июля 2023, 09:15

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