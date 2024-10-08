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Клещ

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Октябрь
6-летняя красноярка после укуса клеща не ходит и не говорит. Лечение стоит 400 тысяч
8 октября, 12:35
Август
Клещ три часа летел из Свердловской области в Красноярский край
В Красноярский край прилетел клещ из Свердловской области. Он путешествовал на самолете вместе с вахтовиком.
9 августа, 02:55
«Предстоит заново учиться ходить и разговаривать». 6-летняя красноярка после укуса клеща месяц лежала в коме. Она до сих пор в больнице
7 августа, 04:25
Май
Клещи стали активнее нападать на жителей края. Пострадали больше тысячи человек
Активность клещей в Красноярском крае с каждой неделей растет, сообщает краевой Роспотребнадзор.
10 мая, 03:52
Остров Татышев обработают от клещей. Когда там лучше не гулять?
Остров Татышев обработают от клещей 10 мая. До этого обработке мешали погода и люди.
9 мая, 08:40
Апрель
Клещи присосались уже к 300 жителям. Где опаснее всего гулять?
Клещи присосались уже к 300 жителям Красноярска и края, рассказали в Роспотребнадзоре.
26 апреля, 03:15
Жители Елены Стасовой жалуются на наплыв клещей. Их находят даже в квартирах
17 апреля, 07:52
Клещи успели присосаться уже к 15 детям в крае. В каких городах это случилось?
В Красноярском крае всего с начала сезона с жалобами на присасывание клещей обратились 35 жителей, из них 15 детей.
13 апреля, 02:52
Эксперт рассказал, кому нужно ставить прививку от клеща
Эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, как обезопасить себя от клещей и стоит ли делать прививку.
9 апреля, 08:53

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