Как часто клещи встречаются в Красноярске? И какие болезни они переносят?

В Красноярском крае за последнюю неделю число пострадавших от укусов клещей выросло почти в три раза по сравнению с прошлой неделей. Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре.