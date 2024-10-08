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Клещи

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Октябрь
6-летняя красноярка после укуса клеща не ходит и не говорит. Лечение стоит 400 тысяч
8 октября, 12:35
Сентябрь
Стало известно, сколько жителей Красноярского края пострадали от клещей в 2024 году
Больше 14 тысяч жителей Красноярского края пострадали от укусов клещей в этом году. Предварительные итоги опубликовал Роспотребнадзор.
27 сентября, 04:03
Август
Клещи покусали более 14 тысяч жителей края. Роспотребнадзор ждет вторую волну
В Красноярском крае с начала года больше 14 тысяч человек пострадали от нападения клещей. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
23 августа, 11:00
Клещ три часа летел из Свердловской области в Красноярский край
В Красноярский край прилетел клещ из Свердловской области. Он путешествовал на самолете вместе с вахтовиком.
9 августа, 02:55
«Предстоит заново учиться ходить и разговаривать». 6-летняя красноярка после укуса клеща месяц лежала в коме. Она до сих пор в больнице
7 августа, 04:25
Июль
Стало известно, сколько красноярцев пострадали от клещей в 2024 году
В Красноярском крае по-прежнему снижается активность клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
26 июля, 08:02
Клещи стали меньше нападать на жителей Красноярского края. Все из-за аномальной жары
В Красноярском крае снизилось количество нападений клещей на жителей региона.
5 июля, 04:10
Июнь
«Принесли на тапке»: специалисты рассказали, как люди привозят клещей в лабораторию
В Красноярском крае за последние семь дней снизилось число нападений клещей на жителей региона, передает краевой Роспотребнадзор.
28 июня, 02:58
Красноярцев просят не гулять в «Гремячей гриве». Ее снова обработают от клещей
В красноярском экопарке «Гремячая грива» 24 июня проведут обработку от клещей. Жителей просят в этот день там не гулять.
24 июня, 01:43
Сразу три клеща укусили 9-летнюю девочку на «Столбах»
В Красноярске на восточном входе на «Столбы» к спасателям обратились туристы. Они попросили снять с ребенка сразу несколько клещей.
21 июня, 02:45
Где в Красноярске чаще всего нападают клещи? В список вошли популярные парки
21 июня, 02:16
Стало известно, сколько красноярцев заболело после укуса клещей
Специалисты Роспотребнадзора продолжают отмечать высокую активность клещей на территории Красноярского края.
14 июня, 02:51
За неделю клещи присосались к 1 542 жителям края. Где опаснее всего гулять?
7 июня, 02:25
Май
В Красноярске назвали обработанные от клещей места
В администрации Красноярска сообщили, что от клещей в городе обработали более 100 га. В мэрии перечислили места, где был распылен препарат.
21 мая, 03:58
Как часто клещи встречаются в Красноярске? И какие болезни они переносят?
В Красноярском крае за последнюю неделю число пострадавших от укусов клещей выросло почти в три раза по сравнению с прошлой неделей. Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре.
17 мая, 06:28
Обработку Серебряного лога и лестницы в Удачном от клещей перенесли. Когда она будет
В Красноярске должны провести обработку визит-центра Серебряный лог и лестницы в Удачном от клещей. Рассказываем, когда.
10 мая, 11:23
Клещи стали активнее нападать на жителей края. Пострадали больше тысячи человек
Активность клещей в Красноярском крае с каждой неделей растет, сообщает краевой Роспотребнадзор.
10 мая, 03:52
Остров Татышев обработают от клещей. Когда там лучше не гулять?
Остров Татышев обработают от клещей 10 мая. До этого обработке мешали погода и люди.
9 мая, 08:40
Красноярцев просят не гулять в «Гремячей гриве». Ее обработают от клещей
В красноярском экопарке «Гремячая грива» 6, 7 и 8 мая проведут обработку от клещей. Жителей просят в эти дни там не гулять.
6 мая, 01:10
Клещи присосались к 500 жителям края. Один ребенок заболел сибирским тифом
За прошедшую неделю клещи присосались к 209 жителям Красноярского края.
3 мая, 02:36

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