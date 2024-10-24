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Кодинск

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2024
Красноярцу в «Губернской аптеке» отказались вернуть деньги за лишний препарат
В Красноярском крае в «Губернской аптеке» клиенту продали товар без его ведома. Однако возвращать деньги за лишнее лекарство не захотели.
24 октября, 03:14
БоГЭС получила благодарность за развитие айкидо в Красноярском крае
Богучанская ГЭС получила благодарственное письмо от Российского союза боевых искусств за вклад в развитие спорта и поддержку айкидо в Красноярском крае.
3 октября, 07:15
Энергетики БоГЭС пробежали «Кросс нации» и сдали нормы ГТО
В Кодинске Кежемского района прошли забеги Всероссийского дня бега «Кросс нации», организованного минспорта РФ. В забегах участвовали спортсмены-энергетики Богучанской ГЭС.
27 сентября, 06:13
Какие фестивали посетить в Красноярском крае до конца лета? Подборка мероприятий
27 июля, 11:24
СК показал допрос красноярца, который кувалдой забил двух девушек
22 июля, 08:42
Красноярец кувалдой забил двух 16-летних девушек. Его осудили спустя 24 года
22 июля, 04:08
СК рассказал, почему житель Кодинска душил знакомого на камеру
В Кодинске мужчина во время ссоры начал на камеру избивать и душить человека. В СК рассказали, что нападавший пришел в гости к мужчине «поговорить».
5 февраля, 07:21
18+ В Кодинске мужчина жестоко избивал и душил человека до потери сознания
В Кодинске мужчина во время ссоры начал на камеру избивать и душить человека — тот потерял сознание. Инцидент прокомментировали в полиции.
4 февраля, 04:52
2023
Житель Красноярского края стал отцом в 15 лет и задолжал 161 тысячу по алиментам
В Кодинске 25-летний парень накопил долг по алиментам перед 10-летней дочерью. Он оказался должен 161 тысячу рублей.
19 октября 2023, 01:56
Пьяный житель Красноярского края сорвался с балкона 4 этажа
В Кежемском районе 44-летний мужчина упал с балкона четвертого этажа.
14 августа 2023, 01:51
В Красноярском крае задержали директора филиала «КрайДЭО» за мошенничество с ремонтом
12 июля 2023, 04:40

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