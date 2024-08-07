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Кома

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Август
«Предстоит заново учиться ходить и разговаривать». 6-летняя красноярка после укуса клеща месяц лежала в коме. Она до сих пор в больнице
7 августа, 04:25
Июнь
19-летний красноярец попал в аварию в Таиланде и впал в кому. Ему удалили почку
19-летний красноярец Никита Коровкин попал в аварию в Таиланде. Сейчас он находится в коме, парню уже удалили почку.
14 июня, 02:20
Апрель
Застрявший на горке трехлетний мальчик скончался после месяца комы
20 апреля, 14:13
Температура в салоне самолета, где у красноярца остановилось сердце, была выше +30
19 апреля, 13:38
Март
Умер мужчина, которого избили в ужурском кафе
В Красноярском крае умер 44-летний мужчина, которого избили в кафе Ужура. Почти неделю он провел в коме, из которой так и не вышел. Об этом сообщили родные «Проспекту Мира».
30 марта, 01:45
Тайские врачи запросили миллионы за лечение красноярца, впавшего в кому в самолете
29 марта, 05:54
«Охрана бездействовала»: жителя края жестко избили посетители в кафе. Он в коме
29 марта, 02:37
Красноярец впал в кому в душном самолете из Бангкока
29 марта, 01:31

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