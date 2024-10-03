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Комета

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Красноярцы смогут увидеть самую яркую комету за последние 30 лет. Когда?
Жители Красноярска в октябре смогут увидеть самую яркую комету за последние 30 лет. Речь идет о комете C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS).
3 октября, 02:21
Апрель
Комета и метеорный поток: что красноярцы смогут увидеть в небе в апреле
В апреле красноярцы смогут увидеть сразу несколько астрономических явлений. В обсерваториии рассказали, когда и как их лучше наблюдать.
2 апреля, 02:43
Февраль
Красноярцы в марте смогут увидеть и сфотографировать комету Понса-Брукса
Красноярцы смогут понаблюдать за кометой Понса-Брукса в марте. Рассказываем, как и когда это лучше сделать.
29 февраля, 02:40

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