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Коммунальная авария

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2024
«Может пешком?»: красноярцы встали в огромную пробку из-за перекрытия Дубровинского
6 сентября, 01:54
На Дубровинского до субботы ограничили проезд из-за огромной ямы в асфальте
6 сентября, 00:46
В красноярском онкодиспансере переносят операции после аварии с потопом
В красноярском онкодиспансере из-за аварии на водопроводе переносят все обследования и запланированные операции.
1 апреля, 04:59
На Менжинского прорвало трубу: 30 домов без воды, автобус сменил маршрут
1 февраля, 01:43
«Воды по колено»: в Красноярске затопило улицу Алексеева
16 января, 02:25
2023
В Красноярске машина провалилась под асфальт
В Красноярске на 78 Добровольческой бригады машина провалилась под асфальт. Это могло случиться из-за коммунальной аварии.
28 ноября 2023, 01:14
В Красноярске из-за коммунальной аварии без воды остались почти 20 домов
27 ноября 2023, 04:06
В дома на правом берегу начали возвращать тепло после аварии
10 ноября 2023, 08:39
Без отопления временно остались больше сотни домов в Красноярске
10 ноября 2023, 02:43
Почему нельзя эвакуировать авто, которое мешает ремонту труб? Ответ ГИБДД и КрасКом
Специалисты компании «КрасКом» не могли найти владельца машины, которая мешала начать экстренный ремонт трубопровода.
7 ноября 2023, 09:36
В Солнечном отключали горячую и холодную воду из-за аварии
В Красноярске в микрорайоне Солнечный несколько домов остались без воды. Жители пожаловались в соцсетях, что в квартирах нет холодной и горячей воды.
7 ноября 2023, 04:56
Жители 20 домов в Красноярске остались без отопления и горячей воды
В Ленинском районе Красноярска 20 домов остались без тепла и горячей воды.
3 ноября 2023, 03:15
В красноярской двухэтажке прорвало трубу с горячей водой и обвалился потолок
26 сентября 2023, 08:06
В Минусинске из-за прорыва водопровода 30 многоэтажек остались без воды
В Минусинске на улице Тимирязева, 18 прорвало водопроводную трубу с холодной водой. Из-за этого временно отключили воду в 30 многоэтажных домах. На месте аварии работает бригада «Горводоканала».
7 сентября 2023, 08:22
Жители Мясокомбината подрались в очереди за привозной водой
1 сентября 2023, 01:36
В Красноярске перекрытие на Вавилова продлили из-за ещё одного повреждения
В Красноярске на улице Вавилова продлили перекрытие из-за того, что обнаружили ещё одно повреждение.
20 августа 2023, 02:11
В Красноярске из-за прорыва трубы на Вавилова перекроют дорогу
В Красноярске на улице Вавилова размыло грунт — в СГК заявили, что произошел прорыв трубопровода.
19 августа 2023, 02:50
На Коммунальном мосту прорвало трубопровод: из-под земли бьет фонтан
17 августа 2023, 02:56
Красноярцам не вернули холодную воду из-за аварии
31 июля 2023, 01:38
На Калинина прорвало трубу — часть дороги перекрыли, в домах отключили воду
В Красноярске на улице Калинина прорвало трубу. Холодная вода вытекла на проезжую часть.
11 мая 2023, 04:37

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