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Коммунальные платежи

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2024
Жителям Зеленой рощи не приносят платежки за ЖКУ. Не хватает почтальонов
25 июля, 11:30
В Красноярске и крае с 1 июля услуги ЖКХ станут дороже
25 июня, 01:19
Красноярцы начали получать новые квитанции за вывоз мусора. Что изменилось?
В Красноярске жители левого берега с 1 июня стали получать новые платежки за вывоз мусора. Раньше квитанции приходили от «Красноярскэнергосбыта».
11 июня, 04:31
2023
Красноярцев ожидают большие суммы за отопление после морозов. Как их начисляют?
В СГК рассказали красноярцам, из чего складывается плата за отопление и как заранее рассчитать примерную сумму в платёжке после морозов.
13 декабря 2023, 13:09
Одним красноярцам насчитали за тепло 2 тысячи, другим — 5 рублей. Почему?
11 октября 2023, 08:00
В Красноярском крае женщина 10 лет жила без отопления и отсудила почти 200 тысяч
Жительница Балахтинского района десять лет жила с холодными батареями и без горячей воды. Теперь она получит 180 тысяч рублей компенсации.
15 августа 2023, 10:53
В Красноярске жителям общежитий хотят в два раза поднять коммунальные платежи
В Красноярске в нескольких десятках общежитий хотят увеличить тариф за коммунальные услуги.
18 июля 2023, 07:18

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