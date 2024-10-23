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Коммунальные услуги

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2024
Отключают воду и тепло, не вывозят мусор — как получить перерасчет? Ответ эксперта
23 октября, 10:14
«Люди должны выживать?»: красноярцы назвали беспределом повышение цен на услуги ЖКХ
26 июня, 05:30
В Красноярске и крае с 1 июля услуги ЖКХ станут дороже
25 июня, 01:19
Через новосибирские УК ищут должников для набора контрактников. А в Красноярске?
2 апреля, 10:54
Почти 400 тысяч переплатили за отопление жильцы многоэтажки в Железногорске
В Железногорске Красноярского края жильцы девятиэтажного дома переплатили больше 380 тысяч рублей за коммунальные услуги по отоплению.
5 марта, 05:17
Красноярцам рассказали, можно ли вернуть деньги при отключении света
В роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, положен ли перерасчет при отключении электроснабжения.
22 февраля, 05:11
В Железногорске мужчине пришла платежка за холодную воду на 20 тысяч рублей
В Железногорске мужчина получил огромную платежку за холодную воду. За три месяца жителю пятиэтажного дома на улице Молодежная, 15 насчитали почти 20 тысяч рублей.
21 февраля, 02:11
2023
В Красноярском крае женщина 10 лет жила без отопления и отсудила почти 200 тысяч
Жительница Балахтинского района десять лет жила с холодными батареями и без горячей воды. Теперь она получит 180 тысяч рублей компенсации.
15 августа 2023, 10:53

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