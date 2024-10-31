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Коммунальный мост

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2024
Красноярцы стоят в жутких пробках на Коммунальном мосту и в центре
31 октября, 12:15
Пробка сковала улицу Брянскую. На дорогу из фуры выпали бетонные плиты
23 октября, 03:32
Мэрия: пробки на Коммунальном мосту не достигли критических значений и уже снизились
21 августа, 01:25
«Где отказ подписать на метро?». Красноярцы в пятницу встали в огромную пробку в центре и на Коммунальном мосту
16 августа, 04:11
Сравнивают с Китаем и зовут пить пиво. Что пишут красноярцы, стоя в огромной пробке на Коммунальном мосту
13 августа, 02:38
«В сентябре мы все здесь умрём». Красноярцы с семи утра стоят в пробке на Коммунальном мосту
12 августа, 01:44
«Метро быть. Ура, товарищи!»: красноярцы встали в пробку на Коммунальном мосту
10 августа, 03:12
Эксперт предрек Красноярску серьезные пробки из-за перекрытий ради метро
2 августа, 11:00
Большие масляные пятна заметили на Енисее. Люди жалуются на «запах химии»
18 июня, 05:20
Пьяный красноярец пытался спрыгнуть с Коммунального моста
В Красноярске с Коммунального моста пытался спрыгнуть житель.
8 апреля, 04:01
На Коммунальном мосту за перилами стояла женщина. Она упала в воду, но выжила
24 марта, 10:27
Машины ДПС заполонили весь Красноярск из-за визита Матвиенко? Спросили ГИБДД
На дорогах Красноярска второй день подряд можно увидеть много патрулей ГИБДД.
13 февраля, 07:06
Мэр Красноярска высказался об идее сделать платным проезд по Коммунальному мосту
25 января, 08:33
В сети разнесли идею платного проезда по Коммунальному мосту. Инициатор объяснился
24 января, 05:09
Эксперт заявил, что платный проезд по Коммунальному мосту решит проблемы с пробками
23 января, 12:16
В Красноярске парня в последний момент сняли с перил Коммунального моста
8 января, 12:32
2023
На Коммунальном мосту за перилами сейчас стоит мужчина. Говорит, хочет всех спасти
В Красноярске мужчина прямо сейчас стоит за перилами Коммунального моста — возле него находятся проезжавшие мимо водители и силовики.
6 сентября 2023, 08:40
Отремонтированный тротуар на Коммунальном мосту затопило после дождя
6 сентября 2023, 01:29
На Коммунальном мосту прорвало трубопровод: из-под земли бьет фонтан
17 августа 2023, 02:56
«В чем прикол?»: Коммунальный мост встал в пробку вечером из-за ремонта
В Красноярске вечером 2 августа Коммунальный мост встал в пробку.
2 августа 2023, 15:00

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