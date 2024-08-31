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Коммунальщики

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2024
В красноярских Белых росах коммунальщики достали «мусорного монстра»
В Красноярске слесари достали из канализации огромные комья из салфеток и тряпок, которые забили канализационный насос в Белых Росах.
31 августа, 10:59
Красноярск утонул в грязных лужах. Люди ходят в мокрых ботинках и злятся
20 марта, 07:55
«Больше миллиона пострадавших». Красноярский депутат призвал национализировать теплосети после массовых аварий
16 февраля, 05:14
«Не нашли управу на коммунальщиков». Красноярский депутат извинился перед актером Панкратовым-Чëрным за сломанные ребра
9 февраля, 12:15
На Менжинского прорвало трубу: 30 домов без воды, автобус сменил маршрут
1 февраля, 01:43
«Воды по колено»: в Красноярске затопило улицу Алексеева
16 января, 02:25
2023
В Красноярске машина провалилась под асфальт
В Красноярске на 78 Добровольческой бригады машина провалилась под асфальт. Это могло случиться из-за коммунальной аварии.
28 ноября 2023, 01:14
В Красноярске из-за коммунальной аварии без воды остались почти 20 домов
27 ноября 2023, 04:06
Уровень воды в Енисее снизится на полметра. «КрасКом» заверил, что проблем не будет
13 ноября 2023, 03:56
Мэр Красноярска остался недоволен уборкой улиц
Мэр Красноярска Владислав Логинов прошелся по центру города и раскритиковал качество уборки улиц.
13 ноября 2023, 01:56
Аварию на Вавилова будут устранять до конца дня. Когда вернут отопление, пока неясно
10 ноября 2023, 04:30
Без отопления временно остались больше сотни домов в Красноярске
10 ноября 2023, 02:43
Почему нельзя эвакуировать авто, которое мешает ремонту труб? Ответ ГИБДД и КрасКом
Специалисты компании «КрасКом» не могли найти владельца машины, которая мешала начать экстренный ремонт трубопровода.
7 ноября 2023, 09:36
Жители 20 домов в Красноярске остались без отопления и горячей воды
В Ленинском районе Красноярска 20 домов остались без тепла и горячей воды.
3 ноября 2023, 03:15
Жители Мясокомбината подрались в очереди за привозной водой
1 сентября 2023, 01:36
В Красноярске перекрытие на Вавилова продлили из-за ещё одного повреждения
В Красноярске на улице Вавилова продлили перекрытие из-за того, что обнаружили ещё одно повреждение.
20 августа 2023, 02:11
Ленинский район стал «королём» засоров канализации — рейтинг от коммунальщиков
С начала года в Красноярске ликвидировали 7 387 мусорных засоров. Это на 4% больше чем в 2022 году.
12 июля 2023, 04:35

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