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Кондуктор

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Сентябрь
Красноярские автобусы работают без кондукторов. Почему?
16 сентября, 09:33
Март
В Красноярске увольняются кондуктора и водители. Всё из-за зарплат
8 марта, 03:29
Кондуктор отрицает, что высадил ребенка из автобуса. На записях с камер нет звука
4 марта, 11:44
Февраль
Красноярский кондуктор списала с чужой банковской карты деньги за 70 поездок
Кондуктор 21 автобуса нашла в салоне потерянную карту и решила списать с нее деньги. В итоге владелице карты пришло уведомление о списании 2520 рублей.
14 февраля, 04:26
Красноярский кондуктор запугал ребенка «службой безопасности» из-за сбоя при оплате
В Красноярске кондуктора обвинили в запугивании ребенка из-за сбоя при оплате проезда.
14 февраля, 01:59
Красноярским кондукторам запретили снимать на видео отказывающихся платить детей
8 февраля, 09:09
«Мало получила, стоит, истерит». Красноярку ударил пассажир в автобусе. Кондуктор выставила её виноватой и нагрубила
7 февраля, 06:43
Январь
Красноярским кондукторам посоветовали снимать на видео отказывающихся платить детей
29 января, 02:16
«Денег нет, я поеду бесплатно»: красноярские кондуктора жалуются на «наглых» детей
26 января, 05:56
Мэрия: 30% красноярцев не платят за проезд в автобусах без кондуктора
В Красноярске 30% пассажиров в автобусах без кондуктора ездят «зайцем». Такие данные озвучил замглавы дептранса Игорь Манченко.
19 января, 10:03
Рассказываем, могут ли пассажира высадить из автобуса, если у кондуктора нет сдачи
Роспотребнадзор Красноярска рассказал, могут ли высадить из автобуса или маршрутки, если у кондуктора нет сдачи с крупной купюры.
15 января, 02:22
Красноярцы жалуются на еще одно новое приложение для оплаты проезда
9 января, 09:16
Декабрь 2023
После высадки детей из автобуса в мороз СК возбудил дело
Красноярка рассказала, что её дети оказались на улице из-за сломавшегося терминала в автобусе. В СК возбудили уголовное дело.
12 декабря 2023, 07:56
Выгнали или нет?. Рассказываем, чем закончилась история с высадкой детей из автобуса в –30
11 декабря 2023, 08:16
Ноябрь 2023
Красноярец сдался полиции и рассказал о нападении на кондуктора с баллончиком
Красноярец рассказал, почему брызнул в лицо кондуктору перцовым баллончиком после просьбы оплатить проезд наличными. Он сам пришел в отделение полиции через 5 дней после случившегося.
27 ноября 2023, 07:42
Появилось видео нападения красноярца с перцовым баллончиком на кондуктора
22 ноября 2023, 04:45
В Красноярске пассажир брызнул перцовым баллончиком в лицо кондуктору
В Красноярске кондуктор предложила пассажиру расплатиться наличными. Он накричал на нее и брызнул ей в лицо перцовым баллончиком.
22 ноября 2023, 03:31
Октябрь 2023
«Ни в одном нормальном городе их нет». Красноярцы поспорили о необходимости кондукторов после новости о повышении им зарплат
26 октября 2023, 09:12
Из красноярского автобуса высадили 12-летнюю девочку. У кондуктора сломался терминал
В Красноярске 12-летнюю девочку высадили из автобуса. У неё были деньги на карте, но терминал оплаты не работал.
26 октября 2023, 08:46
Сентябрь 2023
В Красноярске кондуктора уволили после драки с пассажиркой из-за сиденья
В Красноярске кондуктора автобуса №30 уволили после драки с пассажиркой за место в автобусе.
20 сентября 2023, 06:44

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