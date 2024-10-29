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Коньки

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Октябрь
В Красноярске каток на Стрелке хотят открыть через 3-4 недели
Открытие катка на площади Мира в Красноярске планируется через 3-4 недели.
29 октября, 09:00
Февраль
Узнали, какие катки закрылись из-за потепления и какие нет
В Красноярск в субботу, 10 февраля, пришло потепление — утром в городе уже +6. «Проспект Мира» посмотрел, работают ли в городе катки в такую погоду.
10 февраля, 03:23
Январь
Где в Красноярске покататься на коньках: публикуем список катков с ценами
3 января, 08:18
Ноябрь 2023
Оркестр и угощения: как и когда откроется каток на площади Мира в Красноярске
Красноярцам рассказали, как и когда откроется каток на площади Мира. Для открытия подготовили шоу.
9 ноября 2023, 02:30

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