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Константин Егоров

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2024
КРТ, человейники, уголовка: рассказываем о самых богатых застройщиках Красноярска
11 октября, 10:27
Подследственный владелец «Сибиряка» Егоров вошел в топ-10 богатейших красноярцев
4 октября, 11:23
Дела семейные: как Егоров нанял Егорова для строительства развязки на Пашенный
17 сентября, 12:13
«Я не буду делить власть». Егоров угрожал главе «АБЗ» и заявлял о договоренностях с Логиновым? Что известно
6 сентября, 06:36
Владелец «Сибиряка» Егоров под следствием уже больше года. Как идет расследование?
6 июня, 08:35
2023
Владимир Егоров перестал быть гендиректором «Сибиряка»
8 июня 2023, 06:10
В девять раз меньше госконтрактов: что стало с бизнесами Егорова после ухода Усса
«Проспект Мира» проверил, как в 2023 году чувствуют себя бизнесы Владимира Егорова и его сыновей.
29 мая 2023, 02:47
«Сибиряк» арестованного Егорова получит от города 15 млрд — рассказываем, на что
26 мая 2023, 09:18
Жители Студгородка пожаловались на фирму сына Егорова из-за опасного склона
Жители улиц Дачная и 2-я Огородная в Красноярске рассказали журналистам об отсутствии работ по укреплению опасного склона.
25 мая 2023, 06:48

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