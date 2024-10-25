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Концерты

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Октябрь
Xolidayboy отменил концерт в Красноярске, потому что «сильно заболел в Сибири»
Исполнитель Xolidayboy отменил концерт в Красноярске. Выступление должно было состоятся 25 октября.
25 октября, 08:05
Красноярцы раскупили билеты на концерт «Руки вверх»
Красноярцы купили почти все билеты на концерт «Руки вверх».
11 октября, 13:00
Сентябрь
Звезды и дети с инвалидностью зовут красноярцев на добрый концерт
Красноярцев приглашают на добрый концерт от общественного движения «Право на счастье».
30 сентября, 11:00
«Платинум Арене» всё-таки нужен ремонт. Пока не сделают, концертов не будет
29 сентября, 14:03
Баста, «Руки вверх», Билан и Феофан. Кто выступит в Красноярске осенью?
4 сентября, 07:23
Август
Несостоявшийся из-за мятежа Пригожина концерт Басты всё-таки перенесли. Когда?
4 августа, 10:26
Июль
Какие фестивали посетить в Красноярском крае до конца лета? Подборка мероприятий
27 июля, 11:24
Врач-нарколог назвал ложью объяснения Глюкозы про прием антидепрессантов
25 июля, 06:18
Ксения Собчак поддержала Глюкозу после скандала в Красноярске
25 июля, 03:52
Глюкоза объяснила свое странное поведение на концерте в Красноярске
23 июля, 01:14
Мизулина предложила проверять Глюкозу на наркотики после концерта в Красноярске
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила проверять певицу Глюкозу на наркотики после её выступления в Красноярске.
22 июля, 09:01
Подруга рассказала, почему Глюк'oZa «странно» вела себя на концерте в Красноярске
Подруга Глюкозы рассказала, почему та странно вела себя на концерте в Красноярске. По ее словам, все дело якобы в депрессии певицы.
21 июля, 10:34
Красноярцы обсуждают выступление Глюк’oZы на острове Татышев. Что случилось?
Жители Красноярска заметили странности в поведении певицы во время выступления на острове Татышев 20 июля. Посетители концерта пишут, что она трогала себя за интимные места и периодически не пела.
21 июля, 06:38
Будут ли в Красноярске следить за дресс-кодом артистов после выступления Бузовой?
6 июля, 17:38
Июнь
В Красноярске на острове Татышев бесплатно выступит оркестр. Когда?
Красноярский камерный оркестр выступит на острове Татышев. Для зрителей концерт будет бесплатным.
11 июня, 06:17
Май
Куда сходить с детьми 1 июня в Красноярске? Вас ждут батуты, дискотека и утята
30 мая, 09:51
Публикуем полную программу на 9 Мая в Красноярске: где и какие мероприятия будут
7 мая, 07:18
Апрель
Дюков требует запретить Инстасамке выступать на VK Fest в Красноярске
24 апреля, 06:04
Март
Красноярцы покупают дорогие билеты на концерт Шуфутинского. Они стоят по 12 тысяч
Михаил Шуфутинский приедет в Красноярск с концертом — выступление запланировано на 13 июня.
14 марта, 08:51
Февраль
«По инициативе вышестоящих». Алекша Нович перенес концерт в Красноярске. Он попал в «список запрещенных артистов»
28 февраля, 06:34

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