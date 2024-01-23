Идеальная и безупречная биография нынешнего сочинского градоначальника позволяет понять, почему в свои 38 лет Алексею Копайгородскому удалось сделать столь быструю карьеру и войти в топ-3 лучших российских мэров.
Первое высшее образование Алексей Сергеевич получил в военном институте, в 2008 году он окончил Краснодарское высшее военное училище. Это один из престижнейших отечественных военных вузов, специализирующийся на подготовке кадров по защите информации для ВС РФ.
После окончания военного вуза Алексей Копайгородский остался на службе в Вооруженных силах, но в то же время занимался научной работой и успел закончить еще два вуза. К 2013 году Алексей Сергеевич получил степень кандидата педагогических наук, диплом юриста и диплом по специальности «государственное и муниципальное управление».
Специалист с такой подготовкой, конечно, мог претендовать на хорошую должность. Поэтому уже в 29 лет Копайгородский попадает на службу в одну из краснодарских районных администраций. После этого карьера Алексея Сергеевича была стремительной — за несколько лет он дорос до должности вице-губернатора Краснодарского края. А в 2019 году губернатор Краснодарского края рекомендует Алексея Копайгородского на должность градоначальника Сочи, а депутаты сочинской мэрии поддерживают молодого кандидата в мэры большинством голосов.
Уже исходя из этих фактов можно сложить некоторое мнение об Алексее Сергеевиче. Амбициозный и дисциплинированный управленец, готовый идти на сложные решения и нести ответственность за свои действия, эффективный топ-менеджер, умеющий работать в команде и учитывающий мнение разных сторон. Кроме того, Копайгородский отличный семьянин. Хотя Алексей Сергеевич не любит распространяться о своей семье и предпочитает не говорить в публичном пространстве о своей жене и детях.
Казалось бы, молодому градоначальнику достался процветающий курортный город, но с первых же дней пребывания на посту сочинского мэра Алексею Копайгородскому пришлось столкнуться с массой проблем.
Первый же скандал разразился во время пандемии коронавируса. Новый мэр принял решение ограничить въезд туристов в город и закрыть туристические объекты, чтобы воспрепятствовать распространению заболевания. Конечно, такое решение Алексея Копайгородского пришлось не по нраву представителям туристического бизнеса. Но Алексею Сергеевичу удалось отстоять свою позицию. Нужно отметить, что в этом вопросе Копайгородского поддержало большинство горожан, а также известные спортсмены и артисты.
Характерно, что в своей деятельности Алексей Сергеевич всегда опирается на мнение горожан. Он считает приоритетным решение проблем сочинцев: спрашивает их мнение по благоустройству города, собирает общественные советы, осуществляет выезды на встречи с горожанами. Именно такой подход помог Алексею Копайгородскому завоевать популярность и уважение сочинцев.
А вот в бизнес-среде работа команды Алексея Копайгородского не всегда вызывала одобрение. Например, одним из первых решений Копайгородского на посту мэра был запрет на застройку города высотными домами без социальной инфраструктуры: детсадов, поликлиник, школ, аптек. Это возмутило девелоперов, и тут же породило слухи о якобы коррупционной деятельности сочинского мэра. В Сети появился «компромат» на мэра Сочи, который, впрочем, не подкреплялся достоверными фактами.
Не обращая внимания на недовольство отдельных злопыхателей, команда Алексея Копайгородского принялась за работу засучив рукава. Всего за четыре года была проведена колоссальная работа по благоустройству города, улучшению социальной, курортной и транспортной инфраструктуры. Появились новые школы и детсады, были оборудованы спортплощадки, пляжи, места отдыха, скверы, набережные, детские площадки. Началась работа по модернизации инженерных сетей — фактически новая масштабная стройка системы подземных коммуникаций: водопровода, водоотведения, канализации.
В последние годы Сочи занимает лидирующие позиции в федеральном рейтинге нацпроекта «Комфортная городская среда», что также является заслугой команды Алексея Копайгородского. Молодому мэру удалось привлечь инвестиции и федеральные ресурсы для проектов благоустройства и развития города. А по итогам 2023 года Сочи возглавил рейтинг эффективности краснодарских городов в работе по нацпроектам.
Работа команды Копайгородского не осталась незамеченной. Уже в конце 2022 года сочинский мэр вошел в тройку лидеров Национального рейтинга мэров. Обратим внимание, что при составлении рейтинга учитывалось не только развитие города и реализация инфраструктурных проектов, но и работа команды Алексея Копайгородского по улучшению социальных условий жизни горожан.
Команде Алексея Копайгородского предстоит еще многое сделать — в планах работа по 16-ти нацпроектам, увеличение городского бюджета за счет собственных средств, повышение расходов на социальную сферу, ремонт дорог, строительство школ и детсадов, реализация генерального плана по развитию города-курорта.