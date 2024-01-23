Специалист с такой подготовкой, конечно, мог претендовать на хорошую должность. Поэтому уже в 29 лет Копайгородский попадает на службу в одну из краснодарских районных администраций. После этого карьера Алексея Сергеевича была стремительной — за несколько лет он дорос до должности вице-губернатора Краснодарского края. А в 2019 году губернатор Краснодарского края рекомендует Алексея Копайгородского на должность градоначальника Сочи, а депутаты сочинской мэрии поддерживают молодого кандидата в мэры большинством голосов.