В автоцентре на Копылова появится дилер «Москвича». Раньше там были немецкие авто

На автоцентре на улице на Копылова, 57 появилась вывеска «Москвич». В этом здании находится «Медведь АТЦ», где раньше продавали немецкие иномарки.