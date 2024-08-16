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Копылова

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2024
«Перестраивался в крайний правый ряд». В Красноярске на Копылова водитель Volvo влетел в легковушку и грузовик
16 августа, 04:42
Во дворе на Копылова доставщики избили дворника после замечания за раскиданный мусор
В Красноярске доставщики избили дворника. Мужчина сделал им замечание за раскиданный по двору мусор.
9 августа, 01:22
«Это фиаско»: на Копыловском мосту на новом асфальте появились ямы и трещины
8 августа, 07:58
В Красноярске подрядчик заново уложил асфальт на Копылова. Выяснили почему
В Красноярске в минувшие выходные подрядчик снял новый асфальт на улице Копылова. Его уложили несколько недель назад.
29 июля, 09:40
На Копыловском мосту закончили ремонт дороги, но не до конца
На Копыловском мосту завершили укладку асфальта, сообщили в управлении дорог. Работы начали еще в апреле.
8 июля, 02:58
На Копыловском мосту до сих пор ремонтируют дорогу
В Красноярске в понедельник, 1 июля, по-прежнему продолжается ремонт проезжей части на Копыловском мосту. Подрядчик обещал закончить работы до конца июня.
1 июля, 08:45
Мэр уволил начальника участка ремонта на Копылова. Тот сорвал срок сдачи
В Красноярске уволили начальника участка ремонта на Копылова за медленный ход работ. Об этом сообщил глава города в своих соцсетях.
22 июня, 13:35
Дорожники не успевают отремонтировать Копылова
В Красноярске дорожники не успеют уложить асфальт на улице Копылова к 15 июня. Именно к этому времени специалисты должны были закончить дорожный ремонт.
14 июня, 03:25
Возле Копылова массово сносят дома под расширение проезда
3 мая, 06:00
На Копылова и Северном шоссе начали ремонт. Что будут делать?
В Красноярске начали убирать старые бортовые камни на Октябрьской, Северное шоссе и Копылова.
24 апреля, 07:30
На Копылова начался ремонт дороги. Водителей просят «потерпеть заторы»
От Робеспьера до Киренского планируют сделать асфальт и бордюры. Сейчас идет фрезеровка. Ранее с Копыловского моста упал грузовик.
7 апреля, 06:35
Власти рассказали, как будут строить станции метро «Высотная» и «Копылова»
14 марта, 05:50
На Менжинского прорвало трубу: 30 домов без воды, автобус сменил маршрут
1 февраля, 01:43
2023
В автоцентре на Копылова появится дилер «Москвича». Раньше там были немецкие авто
На автоцентре на улице на Копылова, 57 появилась вывеска «Москвич». В этом здании находится «Медведь АТЦ», где раньше продавали немецкие иномарки.
25 декабря 2023, 11:32
В Красноярске нашли первую в этом сезоне опасную горку. Дети могли попасть под авто
В Красноярске дети катались на опасной горке на Копылова — они могли попасть под автомобиль.
12 ноября 2023, 05:41
По Красноярску бегает медведь. Его заметили в одном из дворов
22 октября 2023, 03:00
В Красноярске включили триколор с вотермаркой американского стокового сайта
19 октября 2023, 01:14
«Пока доеду, меня уже уволят»: Красноярск утром сковали 8-балльные пробки
17 октября 2023, 01:56
В Красноярске из-за ДТП с велосипедистом в пробке стоят три улицы
В Красноярске из-за аварии с велосипедистом пробка возникла на трех улицах
25 августа 2023, 06:10
Вагончики и пустота: смотрим, что за строительным забором станции метро на Киренского
11 июля 2023, 08:25

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