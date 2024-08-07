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Корь

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«Не привиты из-за религиозных убеждений». В деревне староверов зафиксировали вспышку кори. Сейчас болеют пять жителей
В деревне староверов Богучанского района зафиксировали вспышку кори.
7 августа, 06:53
Годовалый мальчик умер от кори. Родители лечили его сами, а потом тайно похоронили
2 августа, 05:25
К жителям Тихих Зорь пришли медики и просили привиться. Один из жильцов заболел корью
23 апреля, 07:43
В Красноярске зафиксировали новые случаи заболевания корью
21 апреля, 05:05
Еще один красноярец заболел корью. Врачи просят соседей привиться
10 апреля, 08:51
Когда в Красноярск привезут вакцины против кори? Ответ поставщика
8 апреля, 08:46
Красноярцы не могут поставить прививки своим маленьким детям. Что отвечает минздрав?
27 марта, 08:47
Красноярец мог заболеть корью. Всех соседей срочно вакцинируют
21 марта, 06:28
Красноярским школьникам запретили три недели ходить в школу из-за кори
18 марта, 07:56
Педиатр заявила о дефиците вакцин в Красноярске. Что ответили в минздраве?
22 февраля, 07:18
Педиатр рассказала, что в красноярских клиниках возникли проблемы с вакцинами
21 февраля, 03:30
2023
В Красноярский край поставят вакцину от кори и краснухи. В регионе был дефицит
В Россию поставят 344 тысячи доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита. В крае осенью был дефицит препарата.
21 декабря 2023, 03:29
Вакцина закончилась?. Красноярцы пожаловались, что не могут привить детей от краснухи, кори и паротита
17 сентября 2023, 10:39
Когда ставят прививки от кори, коклюша и гепатита — и кому надо ревакцинироваться
31 мая 2023, 11:11
Что в Красноярском крае с корью
31 мая 2023, 03:49
В Красноярском крае корью заболели уже девять человек
В Красноярском крае зафиксировали два новых случая заболевания корью. Диагноз подтвердился у 10-месячного ребенка из Норильска и 32-летнего жителя Дивногорска.
4 мая 2023, 02:50

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