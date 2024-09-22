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Кошка

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«Уже обошли все дворы»: в Красноярске пропала кошка Ириска из цветочного магазина
Кошка Ириска из цветочного магазина в центре Красноярска пропала 19 сентября.
22 сентября, 13:10
Соседи взяли штурмом квартиру красноярца, избившего собаку и скинувшего кота из окна
25 июля, 08:54
Красноярцы спорят, нужно ли возить домашних животных в салоне самолета
Красноярцы поспорили, нужно ли и можно ли возить домашних животных в самолете. Приводим аргументы тех, кто за, и тех, кто против.
16 апреля, 06:39
Живодером, покалечившим до смерти кошку, оказалась собака
Стало известно, кто покалечил кошку в красноярском микрорайоне Солнечный. Она умерла от полученных травм в подъезде.
5 апреля, 05:35
«Умерла, мучаясь от боли»: в Красноярске избили до смерти кошку в подъезде
В микрорайоне Солнечный неизвестные жестоко избили кошку в подъезде. Она умерла от полученных травм.
4 апреля, 08:46
Мужчина выкинул кошку из багажника и переехал ее. Его ищет полиция
Неизвестный мужчина выкинул из багажника автомобиля кошку, а после переехал ее. Инцидент попал на видео.
20 марта, 08:05
В Солнечном после смерти домашней кошки от бешенства привили больше 750 питомцев
22 января, 11:53
В Красноярском крае зафиксировали еще два случая бешенства
В Красноярске в микрорайоне Солнечный у домашней кошки выявили случай заболевания бешенством. В службе ветнадзора по Красноярскому краю рассказали, что в регионе зафиксировали еще два случая смертельно опасной болезни.
20 января, 06:50
Смотрим, как жители Солнечного несут домашних животных прививаться от бешенства
В Красноярске в микрорайоне Солнечный у домашней кошки выявили случай заболевания бешенством. Сейчас ветеринары бесплатно вакцинируют животных в радиусе 500 метров от очага заражения. В «красную» зону попали 25 домов.
19 января, 07:33
В Солнечном кошка заболела бешенством. Красноярцам и их питомцам стоит бояться?
19 января, 07:04
В Солнечном из окна выкинули кошку прямо на авто. Она погибла
В Красноярске в микрорайоне Солнечный неизвестные выкинули кота из окна — животное попало на автомобиль, разбило стекло и погибло.
14 января, 06:11
2023
Красноярцам предложили бесплатно стерилизовать домашних питомцев
В Красноярске жители частного сектора смогут стерилизовать своих собак и кошек. Стерилизовать бесплатно смогут только 200 животных, а воспользоваться акцией — только некоторые группы населения.
23 октября 2023, 06:39
Красноярка пожаловалась на стекающие на её балкон испражнения от соседских животных
Жительница Красноярска пожаловалась на соседку, кошка и собака которой ходят в туалет на балконе.
14 сентября 2023, 01:23
«Что я наделал?»: прошел суд над красноярцем, который убил любимого котенка
Житель Красноярска жестоко расправился над своим котенком Баксом в подъезде. За это его осудили.
12 сентября 2023, 09:05
Под Канском живодёры сняли кожу с кошки и бросили её под поезд
В Красноярском крае у станции Старая Иланка нашли кошку с частично снятой кожей.
22 августа 2023, 06:27
«Истошно кричала»: в Красноярске дети спасали выброшенную с 7-го этажа кошку
В Зеленой роще жительница выбросила кошку из окна 7-го этажа.
7 августа 2023, 05:18
«Не смог оставить»: дальнобойщик подобрал глухую кошку на трассе под Красноярском
Дальнобойщик из Челябинска подобрал на трассе под Красноярском глухую кошку. Теперь он ищет ей дом.
18 июля 2023, 02:09
В Красноярском крае пожарные спасли кошку от голодной смерти
В Назарове пожарные спасли кошку, которая оказалась закрыта на балконе. Она провела почти двое суток без еды и воды.
14 июля 2023, 08:55

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