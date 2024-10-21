В Шарыпове сын сбросил пять кошек своей мамы с 9-го этажа. Его отправили к психиатру

Житель Шарыпова Красноярского края убил несколько котов своей матери, скинув их с 9-го этажа. Его отправили на принудительное лечение, хотя ранее ему грозило до 5 лет колонии.