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Кошки

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2024
Красноярцы могут бесплатно стерилизовать и вылечить домашних животных. Как?
Красноярцы и жители других городов края смогут бесплатно стерилизовать и вылечить своих домашних животных.
21 октября, 06:14
Красноярцы спорят, нужно ли возить домашних животных в салоне самолета
Красноярцы поспорили, нужно ли и можно ли возить домашних животных в самолете. Приводим аргументы тех, кто за, и тех, кто против.
16 апреля, 06:39
+370 рублей за две недели: смотрим, как подорожал корм для животных в Красноярске
7 февраля, 09:28
В Красноярске заканчиваются корма Hill’s и Farmina для животных. Что делать?
2 февраля, 10:41
В Солнечном после смерти домашней кошки от бешенства привили больше 750 питомцев
22 января, 11:53
Смотрим, как жители Солнечного несут домашних животных прививаться от бешенства
В Красноярске в микрорайоне Солнечный у домашней кошки выявили случай заболевания бешенством. Сейчас ветеринары бесплатно вакцинируют животных в радиусе 500 метров от очага заражения. В «красную» зону попали 25 домов.
19 января, 07:33
В Солнечном домашняя кошка заболела бешенством. В зону риска попали 25 домов
19 января, 01:39
2023
В Шарыпове сын сбросил пять кошек своей мамы с 9-го этажа. Его отправили к психиатру
Житель Шарыпова Красноярского края убил несколько котов своей матери, скинув их с 9-го этажа. Его отправили на принудительное лечение, хотя ранее ему грозило до 5 лет колонии.
24 ноября 2023, 06:34
Красноярцам предложили бесплатно стерилизовать домашних питомцев
В Красноярске жители частного сектора смогут стерилизовать своих собак и кошек. Стерилизовать бесплатно смогут только 200 животных, а воспользоваться акцией — только некоторые группы населения.
23 октября 2023, 06:39
Котёнок упал с 10 этажа в шахту вентиляции и просидел там неделю
В Сосновоборске волонтёры спасли из 35-метровой вентиляционной шахты маленького котёнка. Он сбежал из квартиры хозяина и просидел в шахте неделю.
4 сентября 2023, 07:21
«Не смог оставить»: дальнобойщик подобрал глухую кошку на трассе под Красноярском
Дальнобойщик из Челябинска подобрал на трассе под Красноярском глухую кошку. Теперь он ищет ей дом.
18 июля 2023, 02:09
Если бы я меньше пил. Мужчина выкинул 5 кошек с балкона и попал под уголовное дело
В Шарыпове против местного жителя возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными.
6 июля 2023, 05:45
Красноярцы пожаловались на больных породистых котят — их продавали в интернете
Жители Красноярского края пожаловались, что на одной из онлайн-площадок продают больных бенгальских котят.
22 июня 2023, 06:08

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