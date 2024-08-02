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Космос

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2024
Космонавт из Красноярского края полетит на МКС на корабле Crew Dragon
Космонавт из Красноярского края Кирилл Песков полетит на МКС на корабле Crew Dragon.
2 августа, 07:22
Сегодня ночью красноярцы смогут увидеть первый весенний звездопад
В ночь с 22 на 23 апреля красноярцев ждет первый весенний звездопад. Руководитель обсерватории Университета Решетнева рассказал, что увидеть явление будет сложно, но все-таки возможно.
22 апреля, 11:55
Ученые показали, как Красноярск выглядит из космоса
В университете Решетнева показали, как Енисей и Красноярск выглядят из космоса. Снимки со спутника ReshUCube-1 сделали еще в конце зимы, но загрузить кадры получилось только сейчас.
16 апреля, 12:28
Комета и метеорный поток: что красноярцы смогут увидеть в небе в апреле
В апреле красноярцы смогут увидеть сразу несколько астрономических явлений. В обсерваториии рассказали, когда и как их лучше наблюдать.
2 апреля, 02:43
Напротив бывшего кинотеатра «Космос» строят новый ЖК. Квартиры там стоят до 11 млн
В Красноярске напротив бывшего кинотеатра «Космос» строят новый жилой комплекс. Рассказываем, каким он будет и сколько там стоят квартиры.
25 марта, 01:31
2023
Над Красноярском пролетает МКС. Когда её можно увидеть?
С 17 декабря по 2 января можно увидеть, как над Красноярском пролетает международная космическая станция. Жители города могут наблюдать это по утрам.
20 декабря 2023, 05:14
Красноярцы смогут увидеть Сатурн и Юпитер в телескоп
Обсерватория университета имени Решетнева запускает сезон «Звездных вечеров». Посетители смогут увидеть в телескоп Луну, Сатурн и Юпитер.
21 сентября 2023, 10:50
Красноярцы смогут наблюдать последний метеорный дождь этого лета
В ночь на 18 августа пройдет последний «звездный ливень» этого лета — на этот период приходится пик метеорного потока Каппа-Цигниды.
17 августа 2023, 07:23
Школьница впервые побывала на космодроме «Восточный» и увидела запуск аппарата «Луна»
13 августа 2023, 09:25
Красноярский ученый объяснил, стоит ли бояться астероида, который пролетит 23 августа
9 августа 2023, 09:33
Сбер выпустил космические банковские карты для Университета Решетнёва
29 июня 2023, 08:30
Красноярцы смогут увидеть Венеру и «звездные ясли»
Красноярцы увидят красивое небесное явление — Венеру рядом со звездным скоплением Плеяды.
4 апреля 2023, 08:54
Красноярцы смогут наблюдать в марте высокую Луну, сближение планет и астероиды
1 марта 2023, 09:36
2022
Красноярцы могут увидеть два звездопада
3 октября 2022, 06:39
Космический телескоп показал, как образуются звезды
8 сентября 2022, 07:04
Серебристые облака, Суперлуние и Персеиды: где и когда в Красноярске можно увидеть необычные астрономические явления этим летом
7 июля 2022, 10:13
Красноярцы могут увидеть звездопад
21 апреля 2022, 08:21

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