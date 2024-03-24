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Косуля

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Март
В Красноярске косуля убегала от стаи диких собак и чуть не утонула. Её спасли
В Красноярске косуля убегала от диких собак и чуть не утонула. Ей помогли спасатели.
24 марта, 04:29
Спасенную на Торгашинской лестнице косулю вылечили и выпустили в лес
7 марта, 03:39
«Спасалась от одичалых собак». Ночью косуля застряла на Торгашинской лестнице. Её вызволяли спасатели
В Красноярске косуля ночью застряла на Торгашинской лестнице.
6 марта, 03:07
Сентябрь 2023
В Красноярске прошел суд на военным, который застрелил редкую косулю
Старший сержант со своим приятелем убил сибирскую косулю, занесенную в Красную книгу Красноярского края. Его осудил военный суд.
19 сентября 2023, 11:15
В Красноярском крае спасли застрявшую в заборе косулю
В Лесосибирске косуля застряла в металлическом заборе. Её вызволяли спасатели.
11 сентября 2023, 02:35
Август 2023
Фермеры в Красноярском крае приручили олененка. Он дружит с кошками!
Семья фермеров из Красноярского края спасла детеныша косули. Теперь он живет с ними.
26 августа 2023, 06:03
На юге Красноярского края грациозная косуля попала в фотоловушку
В Саяно-Шушенском заповеднике косуля устроила себе фотосессию на фотоловушку.
22 августа 2023, 10:15

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