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Кот

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2024
Заводчица продала красноярке котенка с конъюнктивитом и внесла ее в «черный список»
Красноярка купила больного котенка и не заметила этого. Когда она потребовала от заводчицы деньге на лечение — та занесла ее в «черный список». В Роспотребнадзоре дали советы, как себя вести при покупке питомцев.
3 ноября, 03:33
Умер кот Крошик. Вся страна следила, как он худел
27 октября, 08:35
В Красноярске кот заразился коронавирусом. Он лечится уже больше месяца
В Красноярске коту поставили диагноз коронавирус. Он заболел еще в августе.
25 сентября, 12:54
В Красноярске таксист и пассажирка поругались из-за кота в салоне
В Красноярске между таксистом и клиенткой произошел конфликт из-за перевозки кота
7 сентября, 03:07
Футболисты не стали платить за лечение кота Левы из команды. Деньги собрали фанаты
Красноярские футбольные фанаты собрали деньги на лечение кота Левы. Кот подписал контракт с ФК «Енисей» весной 2024 года, но помощи от него на лечение якобы почти не было.
4 августа, 04:27
Красноярка показала, как изнутри выглядит «Хонда», на которую с 7 этажа упал мейн-кун
Жительница Красноярска Татьяна, являющаяся хозяйкой мейн-куна, показала, как изнутри выглядит поврежденная «Хонда». На нее с 7 этажа свалился кот.
23 июля, 04:48
В Красноярске мейн-кун упал с высоты и разбил стекло машины
В Красноярске в Солнечном кот выпал из окна многоэтажки и приземлился на припаркованную машину. От удара лобовое стекло автомобиля было сильно повреждено.
19 июля, 12:08
В Овсянке пропал библиотечный кот Борис
Кот Борис ушел из библиотеки-музея имени В. П. Астафьева 12 мая и так и не вернулся. Предполагают, что кота могли забрать гости Овсянки.
18 мая, 05:37
«Умерла, мучаясь от боли»: в Красноярске избили до смерти кошку в подъезде
В микрорайоне Солнечный неизвестные жестоко избили кошку в подъезде. Она умерла от полученных травм.
4 апреля, 08:46
Красноярцев зовут помочь бездомным кошкам и собакам. Просят принести еду и вещи
В Красноярске жителей зовут поучаствовать в акции по помощи бездомным животным. Рассказываем, как можно помочь.
5 марта, 02:16
За 300 тысяч: смотрим самых дорогих кошек, которых можно купить в Красноярске
1 марта, 10:59
«Я плачу, он мурлычет»: красноярка спустя шесть лет нашла пропавшего кота
Красноярка нашла пропавшего после переезда кота спустя шесть лет. Его нашли на улице волонтеры, а хозяйка узнала питомца по фото.
1 марта, 03:38
Волонтеры украли из психоневрологического интерната искалеченных котов
12 февраля, 06:35
Запер без еды и воды на месяц: против красноярца завели уголовку за гибель кота
Против 30-летнего жителя Красноярска возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным. Мужчина на месяц бросил в пустой квартире кота, который скончался от обезвоживания.
2 февраля, 05:20
Смотрим, как жители Солнечного несут домашних животных прививаться от бешенства
В Красноярске в микрорайоне Солнечный у домашней кошки выявили случай заболевания бешенством. Сейчас ветеринары бесплатно вакцинируют животных в радиусе 500 метров от очага заражения. В «красную» зону попали 25 домов.
19 января, 07:33
2023
Запертого почти на месяц в пустой квартире кота спасли. Его отвезли в клинику
Кота, которого почти на месяц оставили в пустой квартире на Воронова, 49, вызволили.
16 декабря 2023, 14:01
Красноярский врач спас на пожаре котенка. Его назвали Уголёк
Красноярский врач скорой помощи Максим Соромотин спас на пожаре маленького котёнка.
9 октября 2023, 01:48
«Что я наделал?»: прошел суд над красноярцем, который убил любимого котенка
Житель Красноярска жестоко расправился над своим котенком Баксом в подъезде. За это его осудили.
12 сентября 2023, 09:05
Красноярка протащила кота за лапы через весь двор
В Свердловском районе Красноярска жительница тянула кота за лапы и несколько раз ударила.
22 июня 2023, 05:45
Пьяный красноярец убил своего котенка в подъезде
В Солнечном мужчина расправился с котёнком. Все произошло в подъезде многоэтажки на 60 лет образования СССР.
26 мая 2023, 06:56

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