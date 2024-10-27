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Ковид

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Октябрь
Сибиряк чуть не умер после вейпа. Электронные сигареты поражают легкие как при ковиде
27 октября, 01:30
Новый штамм ковида XEC нашли в России. Насколько он опасен и какие симптомы?
3 октября, 08:17
В Красноярском крае снизилась заболеваемость ОРВИ, а ковидом — выросла
1 октября, 02:53
Сентябрь
В Красноярске кот заразился коронавирусом. Он лечится уже больше месяца
В Красноярске коту поставили диагноз коронавирус. Он заболел еще в августе.
25 сентября, 12:54
Апрель
Красноярка рассказала, как заболела ковидом в больнице этой весной
2 апреля, 10:13
Февраль
В Красноярском крае растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. А что с ковидом?
В Красноярском крае заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась за неделю на 9,3%. Всего в регионе зарегистрировали 16 504 новых случаев.
13 февраля, 02:49
Январь
«Только инопланетяне не высаживались». Усс рассказал, что ему было трудно во время своего губернаторства
19 января, 08:18
Декабрь 2023
Котюков снова отказался снимать коронавирусные ограничения в Красноярском крае
15 декабря 2023, 01:32
Ноябрь 2023
Красноярцы стали чаще заражаться ковидом. На КрАЗе уже ввели масочный режим
29 ноября 2023, 10:56
Красноярский депутат предложил отменить коронавирусные ограничения в крае
22 ноября 2023, 06:47
Котюков не снимает запрет на митинги. Из-за этого отказали женам мобилизованных
15 ноября 2023, 10:58

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