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Козулька

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2024
В Красноярском крае ночью в пожаре погибли три человека. Дом сгорел почти полностью
В Красноярском крае ночью загорелся дом в поселке Козулька.
18 августа, 03:14
2023
Танк «Иосиф Сталин» в Козульке хотят сделать памятником участникам СВО
Танк «ИС-3», установленный в Козульке Красноярского края, хотят отреставрировать и сделать из него памятник участникам СВО.
5 октября 2023, 12:54
В Красноярском крае осудили парней, которые изнасиловали и бросили под поезд приятеля
В Красноярском крае четверых мужчин осудили за то, что они избили и надругались над своим знакомым, а затем бросили его под поезд.
15 сентября 2023, 03:10
Под Красноярском мужчина надругался над внучкой. Об этом узнали из дневника девочки
Под Красноярском, в поселке Козулька, местного жителя уличили в домогательствах к неродной внучке.
15 июня 2023, 06:36

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