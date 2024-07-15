prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Козульский район

Выбрать дату
2024
Учитель географии заплатит ученице за угрозы. Он кричал, что девочка «всех задолбала»
15 июля, 04:22
2023
Красноярские дети и подростки стали чаще страдать от ожирения
В Красноярском крае школьники стали чаще заболевать ожирением.
12 октября 2023, 02:21
В Красноярском крае осудили парней, которые изнасиловали и бросили под поезд приятеля
В Красноярском крае четверых мужчин осудили за то, что они избили и надругались над своим знакомым, а затем бросили его под поезд.
15 сентября 2023, 03:10
«Мало спал перед поездкой». В Красноярском крае осудили таксиста — из-за него погибла мать 8-летней девочки
В Красноярском крае осудили 23-летнего таксиста за ДТП, в котором погибла 32-летняя женщина.
17 августа 2023, 05:08
В Козульском районе женщина погибла под поездом
В Козульском районе Красноярского края 48-летняя нетрезвая женщина пыталась пролезть под поездом и погибла.
16 августа 2023, 07:10
Школьница залезла на электроопору и упала от удара током
В Козульском районе 15-летняя девушка забралась на столб линии электропередачи и получила удар током. Она находится в тяжелом состоянии в больнице.
27 июня 2023, 02:18

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика