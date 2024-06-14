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КПРФ

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Июнь
Красноярка обвинила вице-спикера заксобрания в избиении и рассказала подробности
14 июня, 11:40
Март
Кого уволят в правительстве края после выборов президента? Узнали у политологов
21 марта, 05:30
ЦИК обработала 100% бюллетеней: публикуем результаты выборов президента
18 марта, 12:23
В Красноярском крае Даванков занял второе место на выборах президента
18 марта, 07:00
ЦИК обработала почти 99% бюллетеней: предварительные результаты выборов президента
18 марта, 02:55
В Красноярском крае подвели предварительные итоги выборов президента РФ
17 марта, 18:59
Декабрь 2023
В Красноярске отметили день рождения Сталина. Вот как это было
Красноярские коммунисты отметили день рождения Иосифа Сталина. Информация об этом появилась в соцсетях краевого отделения КПРФ.
21 декабря 2023, 10:58
Август 2023
Неизвестные в Николаевке испортили флаги Победы
26 августа 2023, 08:26
Июль 2023
Стали известны кандидаты на довыборах в заксобрание Красноярского края
Избирательная комиссия Красноярского края рассказала, кто будет претендовать на кресло депутата заксобрания региона по Назаровскому одномандатному округу
10 июля 2023, 10:19
Июнь 2023
«В бюллетень попадут не все»: политолог оценил шансы кандидатов в губернаторы
«Проспект Мира» пообщался с политологом Александром Чернявским о кандидатах в губернаторы Красноярского края и их шансах на победу.
23 июня 2023, 09:09
Конкурентом Сергея Еремина на довыборах в Госдуму поставили участника СВО
КПРФ выдвинула участника-добровольца СВО на довыборы в Госдуму от Красноярского края — он станет конкурентом бывшего мэра Красноярска Сергея Еремина.
23 июня 2023, 05:36

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