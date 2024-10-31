prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Красгорпарк

Выбрать дату
2024
В Красноярске снова запел пешеходный мост у БКЗ
В Красноярске пешеходный мост, который соединяет площадь у филармонии с музейным центром «Площадь Мира», снова запел.
31 октября, 01:10
В Красноярске каток на Стрелке хотят открыть через 3-4 недели
Открытие катка на площади Мира в Красноярске планируется через 3-4 недели.
29 октября, 09:00
В Красноярске за 252 миллиона планируют благоустроить сквер у ДК «Кировский»
8 июня, 13:10
В Красноярске установили четыре новых туалета
В общественных местах Красноярска установили новые туалетные модули.
4 июня, 12:45
2023
На Стрелке открылся домик Деда Мороза. Волшебник зовет в гости
Возле катка на красноярской Стрелке открылся домик Деда Мороза.
26 декабря 2023, 07:27
В центре Красноярска снова появится мини-оазис с растениями и цветами
На площади Мира у здания филармонии снова поставят флорариум. Это мини-оранжерея с экзотическими растениями и цветами.
23 ноября 2023, 02:53
В интернете продают брусчатку из Центрального парка. Директор говорит, что не в курсе
В Красноярске продают старую брусчатку из Центрального парка, где сейчас идет реконструкция, которая должна закончиться в 2025 году.
17 октября 2023, 08:22
В Красноярске косплеершу в костюме Барби выгнал с набережной «старший Красгорпарка»
Жительница Красноярска Галина Магергут устроила на набережной рядом с «Синема Парком» фотолокацию в честь предстоящей премьеры фильма «Барби» — но ее оттуда выгнал мужчина, представившийся сотрудником муниципального «Красгорпарка».
20 июля 2023, 11:12

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика