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Красная площадь

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Апрель
Посмотрите, как уродливо обрезали деревья у Красной площади в Красноярске
3 апреля, 09:05
Март
В Красноярске появился мемориал после теракта в «Крокусе». Люди несут свечи и игрушки
23 марта, 08:30
Красноярск утонул в грязных лужах. Люди ходят в мокрых ботинках и злятся
20 марта, 07:55
Август 2023
«Груз 200 мы вместе». В Красноярске с мемориала на Красной площади убрали фото Пригожина и Уткина
28 августа 2023, 04:28
Июнь 2023
В сквере у Красной площади нашли асфальтовую дорожку в никуда — как она появилась?
23 июня 2023, 10:43

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