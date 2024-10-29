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Красная Сопка

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Октябрь
Следы дихлофоса нашли на посуде, из которой ели 4 погибших детей из Красной Сопки
29 октября, 02:32
Журналисты выяснили, как сейчас живут родители четверых детей, погибших от отравления
22 октября, 11:49
В СК сообщили, когда станет известна точная причина смерти 4 детей из Красной Сопки
21 октября, 10:50
Следователь рассказала о версиях отравления 4 умерших детей из Красной Сопки
16 октября, 02:29
Сентябрь
Четверых погибших от отравления детей из Красной Сопки похоронили в одной могиле
30 сентября, 08:46
В Красной Сопке хоронят четверых отравившихся детей. Люди несут игрушки
30 сентября, 05:34
Производитель дихлофоса «Варан» дал комментарий об отравлении семьи в Красной Сопке
25 сентября, 10:47
Отравление аэрозолем стало главной версией смерти детей в Красноярском крае
24 сентября, 05:31

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