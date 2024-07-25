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Краснотуранский район

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2024
В Красноярском крае хозяйка приюта обвинила соседей в убийстве животных и угрозах
В Краснотуранском районе хозяйка приюта для животных обвиняет соседей в убийстве зверей и постоянных угрозах. По словам девушки, из-за односельчан уже погибло несколько животных.
25 июля, 12:17
В Красноярском крае утонула 14-летняя девочка. Она попала в подводную яму
В Краснотуранском районе 14-летняя девочка попала в подводную яму и утонула. Она купалась на мелководье.
16 июня, 03:08
Житель края переехал бывшего мужа возлюбленной и назвал это самообороной
В Краснотуранском районе житель разбил автомобиль и экс-супруга своей сожительницы на авто. Он заявил, что это была самооборона.
19 марта, 02:09
На Красноярском водохранилище сгорела палатка: в огне погиб мужчина
На льду Красноярского водохранилища загорелась палатка, в которой находились двое мужчин. Один из них погиб, а второй получил ожоги.
18 февраля, 04:30
2023
В Красноярском крае на берегу реки нашли человеческие кости
22 августа 2023, 08:20
«Россети» оштрафовали на миллион за смерть редкого сокола
В Красноярском крае суд оштрафовал ПАО «Россети Сибирь» на 1,3 миллиона рублей за гибель редкого сокола. В компании с этим решением не согласны.
28 июля 2023, 11:31
В Красноярском крае двух мужчин на матрасе унесло течением
В Краснотуранском районе двоих мужчин на надувном матрасе течением унесло далеко от берега.
18 июля 2023, 02:41

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