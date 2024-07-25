Краснотуранский район

В Красноярском крае хозяйка приюта обвинила соседей в убийстве животных и угрозах

В Краснотуранском районе хозяйка приюта для животных обвиняет соседей в убийстве зверей и постоянных угрозах. По словам девушки, из-за односельчан уже погибло несколько животных.