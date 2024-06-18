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Красноярский гарнизонный суд

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Июнь
Красноярский военный не вернулся на службу из госпиталя. Ему дали 3 года колонии
В Красноярском крае младшему сержанту дали три года колонии за самовольное оставление места службы.
18 июня, 03:10
Ноябрь 2023
Исследование. В 15 раз больше дел за самоволку: как в Красноярске наказывают ушедших с СВО военных
13 ноября 2023, 10:16
Сентябрь 2023
В Красноярске военного отправили в колонию за самоволку во время СВО
25 сентября 2023, 08:17
Август 2023
В Красноярске контрактника осудили за айфон в воинской части
Красноярский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к аресту за айфон в воинской части.
25 августа 2023, 03:38
В Красноярске ещё одного военного осудили за самоволку во время СВО
Красноярский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к условному сроку за самоволку.
21 августа 2023, 12:13
В Красноярске контрактника отправили на 7 лет в колонию за самоволку во время СВО
В Красноярске осудили контрактника за самоволку — он дважды не прибыл в часть.
16 августа 2023, 10:53
В Красноярске посадили еще одного военного за самоволку на СВО. Он сдался сам
Красноярский гарнизонный военный суд осудил ещё одного военного, который не вернулся в часть из отпуска.
12 августа 2023, 07:12
В Красноярске посадили еще одного военного за самоволку во время СВО
Красноярский гарнизонный военный суд осудил ещё одного военного, который не вернулся в часть из отпуска.
11 августа 2023, 08:16
В Красноярске двух военных посадили на 5 лет за самоволку во время СВО
10 августа 2023, 12:21

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