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Красноярский край

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3 ноября
Три человека погибли в ДТП с трактором на трассе под Красноярском
3 ноября, 12:37
Жители Красноярского края пьют пиво больше остальных сибиряков
Розничные продажи пива в Сибири с начала года выросли. В лидерах Красноярский край — жители нашего региона пьют пенное больше остальных.
3 ноября, 12:02
Перекрытый нижний ярус Театральной площади в Красноярске могут открыть в декабре
3 ноября, 11:18
У матери забрали ребенка за пьяные стримы — теперь она ведет их в приюте, но трезвая
3 ноября, 09:53
Двое водителей скончались после ДТП на трассе в Красноярском крае
3 ноября, 08:50
Выгорела только кухня. Как минимум месяц будут закрыты пострадавшие от пожара «Перцы» на Карамзина
3 ноября, 07:35
Двое человек погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае
3 ноября, 06:33
Похитивших женщину «черных риелторов» закрыли в СИЗО — пострадавшая боялась за жизнь
3 ноября, 05:46
Гроботерапия: красноярка взялась за организацию похорон для живых за 400 тысяч рублей
3 ноября, 04:58
Заводчица продала красноярке котенка с конъюнктивитом и внесла ее в «черный список»
Красноярка купила больного котенка и не заметила этого. Когда она потребовала от заводчицы деньге на лечение — та занесла ее в «черный список». В Роспотребнадзоре дали советы, как себя вести при покупке питомцев.
3 ноября, 03:33
Красноярцев ждет теплая рабочая неделя без «минуса»
3 ноября, 02:28
2 ноября
На Красноярском водохранилище со скалы упал 64-летний мужчина. Он переломал ребра
В Красноярском крае мужчина упал со скалы на набережной водохранилища и выжил.
2 ноября, 12:07
«Подъезд обгадили по-страшному»: должники за свет получили «позорные» наклейки
2 ноября, 11:06
В Красноярске закончилась эвакуация автовокзала
2 ноября, 09:58
Красноярский автовокзал эвакуировали из-за «оперативных мероприятий»
2 ноября, 08:34
Красноярцы массово ведутся на новую схему мошенничества со звонком «из поликлиники»
Красноярцев предупредили о новой схеме мошенничества. О ней рассказали полицейские. Людям звонят якобы из поликлиники и предлагают скачать приложение для прохождения дополнительных обследований.
2 ноября, 07:59
В Канске у молодой матери изъяли ребенка за пьяные стримы
2 ноября, 06:17
Прокуратура проверила краевое министерство образования. Что там не так?
Прокуратура Красноярского края завершила проверку минобразования края и его подведомственных учреждений.
2 ноября, 05:57
«Рыдали и убегали»: в Красноярске вебкам-модель хочет закрыть студию, где работала
2 ноября, 03:59
Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в октябре
Стали известны самые редкие и популярные имена, которые выбирали жители Красноярского края для своих детей в октябре 2024 года.
2 ноября, 02:44

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