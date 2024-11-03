Красноярский край

Заводчица продала красноярке котенка с конъюнктивитом и внесла ее в «черный список»

Красноярка купила больного котенка и не заметила этого. Когда она потребовала от заводчицы деньге на лечение — та занесла ее в «черный список». В Роспотребнадзоре дали советы, как себя вести при покупке питомцев.