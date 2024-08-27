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Красноярское море

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Август
На Красноярском водохранилище сделают туристическую зону с пляжем и зоной для пикника
В Новоселовском районе на побережье Красноярского водохранилища оборудуют туристско-рекреационный комплекс. Он будет называться «Центр Енисея».
27 августа, 01:47
Июль
«Не возвращался 2 часа». 55-летний мужчина решил переплыть Красноярское море и чуть не утонул
55-летний мужчина решил переплыть Красноярское водохранилище и едва не утонул.
28 июля, 07:38
Базы отдыха в окрестностях Красноярска. Куда съездить этим летом и сколько это стоит
13 июля, 03:21
«Чревато инсультом». Безопасно ли отдыхать на Красноярском море? Ответ Роспотребнадзора и спасателей
Спасатели и сотрудники Роспотребнадзора рассказали, безопасно ли отдыхать и купаться на Красноярском море.
8 июля, 01:44
В крае водитель внедорожника гонял по пляжу. Полицейский на ходу запрыгнул в авто
В Красноярском крае пьяный водителя внедорожника катался по пляжу с людьми и заезжал в воду. Полицейский на ходу запрыгнул в авто, чтобы его остановить.
1 июля, 03:41
Июнь
Кемпинги в Красноярске. Сколько стоит отдых в палатках с удобствами?
«Проспект Мира» составил список мест, где можно отдохнуть с палаткой в Красноярске — изучили цены и посмотрели, какие удобства есть в разных кемпингах.
24 июня, 10:35

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