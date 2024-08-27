Красноярское море

В крае водитель внедорожника гонял по пляжу. Полицейский на ходу запрыгнул в авто

В Красноярском крае пьяный водителя внедорожника катался по пляжу с людьми и заезжал в воду. Полицейский на ходу запрыгнул в авто, чтобы его остановить.