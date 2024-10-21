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Красноярскстат

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Октябрь
Статистики рассказали, как с начала года менялись цены на топливо в Красноярском крае
21 октября, 04:43
Статистики назвали топ продуктов, которые подорожали больше всего в Красноярске
20 октября, 13:18
Статистики заявили, что в Красноярском крае замедлился рост цен на топливо
17 октября, 05:38
«Огромный дефицит»: почему в Красноярске выросли цены на молоко
2 октября, 11:53
Сентябрь
Красноярск не попал в топ-20 городов по уровню зарплат
Аналитики назвали российские города с самыми высокими зарплатами. Красноярск едва вошел в топ-30.
30 сентября, 09:23
Краевые статистики заявили о средней зарплате в 96 тысяч. Собрали реакции красноярцев
30 сентября, 07:31
Статистики рассказали, какую зарплату в среднем получают жители Красноярского края
В Красноярскстате назвали среднюю зарплату жителей Красноярского края. Утверждается, что за год заработная плата выросла на 15,4%.
28 сентября, 09:33
Август
В Красноярском крае женщины тратят на поиск работы больше времени, чем мужчины
15 августа, 06:10
Бензин в Красноярске и крае подорожал на 9-16% за год. Какой сильнее всего?
14 августа, 06:22
Апрель
Рассказываем, какие продукты в Красноярске подорожали за март сильнее всего
14 апреля, 01:51
Март
Статистики рассказали о «типичной» женщине из Красноярска. Мы её нарисовали!
Красноярскстат опубликовал статистические данные о женщинах края — о возрасте, работе, браке.
8 марта, 08:33
Февраль
Статистики посчитали, что на еду красноярцам хватит 6840 рублей и 19 копеек в месяц
16 февраля, 04:55
В Красноярске и крае за год подорожали все виды квартир. На сколько?
В Красноярскстате рассказали, как изменились цены на квартиры в крае за год — подорожали все виды квартир.
10 февраля, 02:56
Январь
Статистики назвали продукты, которые сильнее всего подорожали в крае
В Красноярскстате рассказали об изменении цен на продукты и услуги в декабре 2023 года. Вот на что цены выросли и снизились заметнее всего.
31 января, 03:55
Статистики рассказали, сколько в среднем зарабатывают жители Красноярского края
Красноярскстат назвал среднюю зарплату жителей Красноярского края и рассказал, кто в регионе зарабатывает больше всех.
23 января, 02:37
Стало известно, на сколько за год подорожал бензин в Красноярском крае
В Красноярском крае бензин за год подорожал на четыре рубля, заявили в «Красноярскстате».
19 января, 09:19
Стало известно, сколько в Красноярском крае проживает мигрантов
17 января, 07:51
Красноярские кафе и рестораны заработали в 2023 году больше 44 миллиардов рублей
Кафе и рестораны в Красноярском крае с января по ноябрь 2023 года увеличили оборот на 6,4%. За 11 месяцев выручка общепита превысила 44,6 миллиарда рублей.
17 января, 03:17
Ноябрь 2023
Статистики заявили, что за год бензин в Красноярском крае подорожал на 13%
17 ноября 2023, 01:29
Статистики подсчитали, какую зарплату получают жители Красноярского края
12 ноября 2023, 07:50

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