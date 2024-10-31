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Красный яр

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2024
Сливочное масло привозят в Россию из Турции из-за роста цен. А что в Красноярске
31 октября, 11:29
Красноярскому регбисту сломали лицо во время чемпионата России. Его увезли на скорой
Игрока красноярского регбийного клуба «Красный Яр» Хушнуда Сангинова увезли с поля на машине скорой помощи.
6 октября, 06:24
Эксперты назвали лучших работодателей Красноярского края
Аналитики составил рейтинг лучших работодателей России за 2023 год, среди них — 23 компании из Красноярского края. Проверяйте, попала ли ваша компания в этот список.
28 февраля, 03:37
Яйца из Турции и Азербайджана не доедут до Красноярска? Спросили в магазинах
18 января, 07:14
В Красноярске не хватает бананов из-за мятежа в Эквадоре. Поговорили с магазинами
16 января, 04:32
2023
В красноярских магазинах стало меньше молока. Что случилось?
15 декабря 2023, 08:21
В красноярские супермаркеты завозят новые фрукты. Поставки идут из Китая и Кореи
30 ноября 2023, 11:32
В нескольких красноярских магазинах закончились яйца. Это дефицит или нет?
31 октября 2023, 08:01
В магазинах Красноярска впервые появились мини-яйца. Уже видели?
В красноярских магазинах заметили яйца третьей категории. Это самые маленькие из всех видов яиц.
6 октября 2023, 10:34
В «Красном Яре» рассказали, как на прилавке появилась огромная крыса
Представители магазина «Красный Яр» прокомментировали случай с крысой на прилавке.
26 июля 2023, 11:50
В «Батоне» нашли партию гранатового сока с осколками стекла внутри
13 июля 2023, 07:23
Роспотребнадзор проверил более 100 магазинов «Красный яр» и «Батон». Что там не так?
4 июля 2023, 04:35
«Батон» прокомментировал историю, когда красноярка отсудила у них 9 тысяч за колготки
Сеть магазинов «Красный Яр», в которую входят дискаунтеры «Батон», прокомментировала историю с судом из-за колготок.
30 июня 2023, 06:51

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