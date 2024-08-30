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КрасТЭЦ

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2024
В Красноярске запустят новый трамвай от Энергетиков до КрасТЭЦ
На правом берегу Красноярска запустят новый трамвайный маршрут. Он соединит микрорайон Энергетики и КрасТЭЦ.
30 августа, 03:41
Красноярцы переезжают из Ленинского района из-за мигрантов? СК проведет проверку
10 августа, 02:06
Массовое ДТП произошло в районе КрасТЭЦ. Дорога оказалась перекрыта
30 января, 03:38
2023
В Красноярске иностранца арестовали за «неправильную» татуировку после рейда полиции
12 сентября 2023, 11:58
Земли рынка на КрасТЭЦ собираются забрать у собственника
11 мая 2023, 12:14

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