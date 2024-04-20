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КрайДЭО

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Апрель
Глисков позвал Усса свидетелем по своему делу
20 апреля, 06:38
Ноябрь 2023
Глава «КрайДЭО» снимал люкс-квартиру за 87 тысяч и платил за нее из бюджета компании
Против бывшего гендиректора «КрайДЭО» Евгения Найденко возбудили второе уголовное дело.
30 ноября 2023, 14:19
Вымогательство 6 миллионов и травля в медиа? В чем подозревают Глискова
2 ноября 2023, 10:52
Июль 2023
В Красноярском крае задержали директора филиала «КрайДЭО» за мошенничество с ремонтом
12 июля 2023, 04:40
Май 2023
За что могли задержать депутата горсовета Самеда Юсубова
10 мая 2023, 07:15

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