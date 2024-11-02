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Криминал

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Ноябрь
В Красноярском крае отец запихал 13 детей в пятиместный внедорожник
В поселке Синеборск на юге края оштрафовали мужчину, который перевозил сразу 13 детей в пятиместном внедорожнике УАЗ «Патриот».
2 ноября, 06:42
Октябрь
Стрельба, ОПГ, поножовщина: вспоминаем громкие истории с участием цыган в Красноярске
29 октября, 08:10
В Красноярске прошел суд над парнем, который продал свою банковскую карту мошенникам
Продал свою банковскую карту за 5 тыс. рублей: суд приговорил дроппера к 1 году лишения свободы за незаконный оборот средств платежей
27 октября, 14:16
Сентябрь
Дело закрыли. Сын скандального бизнесмена Баранова избежал суда за проданный мэрии аварийный барак
14 сентября, 03:00
Парень с мачете ранил прохожего в голову и угрожал полиции. В него стреляли
1 сентября, 09:53
Август
Красноярский чиновник стал закладчиком наркотиков
24 августа, 11:01
Быков не смог обжаловать приговор за организацию убийства криминального авторитета
23 августа, 03:57
«Засветился в группировке Кости Канского». В Красноярском крае осудили фермера с криминальным прошлым
10 августа, 12:27
Быков не смог обжаловать приговор за расстрел бизнесмена на улице
Адвокат бизнесмена и политика Анатолия Быкова, осужденного на 20 лет строгого режима, пытался обжаловать один из приговоров. Однако суд оставил решение без изменений.
2 августа, 05:43
Июль
В Красноярске присяжные осудили «вора в законе» Сухача. Чем он известен?
25 июля, 10:26
«Это все ерунда»: мать убитой 6-летней девочки ответила на обвинения в пьянстве
12 июля, 02:49
Сын осужденного за убийство 6-летней девочки хочет оспорить приговор
Сын не признает вину отца в убийстве — мужчину ранее осудили на 19 лет за убийство топором шестилетней девочки. Сын назвал мать девочки «алкашихой», а сам планирует нанять адвоката и оспорить приговор.
11 июля, 09:04
Июнь
В Красноярске псевдопрокурор обвинил случайного прохожего в наркоторговле
В Красноярске в Академгородке незнакомец представился прокурором и обвинил прохожего в распространении наркотиков.
4 июня, 10:08
Май
Бывшего заммэра Красноярска будут судить
В Красноярске будут судить бывшего заммэра и экс-руководителя департамента градостроительства Дмитрия Веретельникова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
31 мая, 06:26
Март
Быкову окончательно дали 20 лет строгого режима. Он возмущался по видео из СИЗО
12 марта, 10:37
Февраль
Красноярских скинхедов осудили за нападение на антифашистов и мигранта
8 февраля, 05:24
Четверым мигрантам грозит пожизненное за нападение с молотками и убийство
Четверых уроженцев Азербайджана будут судить за убийство жителя Шарыпова, покушение на убийство и хулиганство. Уголовное дело уже расследовали.
5 февраля, 03:26
Январь
В Красноярске полицейские вместо наркотиков отправили на экспертизу муку
22 января, 12:16
От чего мог умереть популярный красноярский автоблогер Андрей Борода
В Красноярске в возрасте 32 лет скончался популярный автоблогер Андрей Шипило (Борода). Его супруга Дарья рассказала, от чего мог умереть мужчина.
19 января, 09:11
Экс-дилер «Тойоты» Кангун будет сидеть за обман клиентов. Его не оправдали
18 января, 07:02

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