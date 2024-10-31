prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Криптовалюта

Выбрать дату
2024
Реестры блогеров и майнеров, чат-боты для учителей: какие законы появятся с 1 ноября
31 октября, 07:02
Красноярка хотела заработать на бирже и потеряла 9 млн. Деньги заняла у мамы и подруг
В Красноярске 24-летняя жительница потеряла 8,9 миллиона рублей на фейковой криптобирже.
13 октября, 06:36
В Красноярске задержали одного из главных борцов с коррупцией за взятку криптой
9 сентября, 08:48
Житель Красноярского края потерял на фейковой бирже больше четырех миллионов рублей
В Курагинском районе Красноярского края 43-летний мужчина потерял на фейковой бирже 4,5 миллиона рублей. Деньги ушли мошенникам.
17 февраля, 10:28
2023
Красноярец устроил майнинговую ферму в доме и «заставил» за это платить соседей
Житель Свердловского района Красноярска решил подзаработать и оборудовал майнинг-ферму. За электричество он платить не стал.
29 августа 2023, 02:23
«Деньги на баню»: красноярца осудят за кражу биткоинов у друга
Житель Красноярска предстанет перед судом за кражу криптокошелька с валютой. Он хотел построить на украденное баню.
18 августа 2023, 03:31
Как «биржевики» из Уфы обманули красноярцев на 40 миллионов: рассказы потерпевших
28 июня 2023, 06:27
Как с помощью криптовалюты можно захватить весь мир
22 апреля 2023, 07:14

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика