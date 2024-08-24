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Купание

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Август
Где поплавать в Красноярске? Топ крытых бассейнов
24 августа, 06:11
Единственный разрешенный пляж в Красноярске закроется после выходных
15 августа, 07:30
В Красноярском крае открыли еще два пляжа за 25 дней до конца лета
7 августа, 02:54
Пляж на острове Татышев снова закрыли на обслуживание
В четверг, 1 августа, купаться на единственном разрешенном пляже будет нельзя.
1 августа, 03:37
Июль
Лучше утону! Красноярка кричала на полицию, которая выгоняла её с запрещенного пляжа
Красноярка накричала на полицейских, которые пытались выгнать её из воды на запрещенном пляже.
29 июля, 06:17
«Не возвращался 2 часа». 55-летний мужчина решил переплыть Красноярское море и чуть не утонул
55-летний мужчина решил переплыть Красноярское водохранилище и едва не утонул.
28 июля, 07:38
Пляж на острове Татышев закрывается в Красноярске на уборку
21 июля, 04:51
В карьере под Красноярском утонул парень. Ему было 26 лет
Утонувший отдыхал в компании друзей в Березовском районе. Трое плавали в карьере и начали тонуть. Двое успели спастись.
18 июля, 13:20
В МЧС назвали количество официальных пляжей в крае. Их больше двух
17 июля, 02:10
Два подростка решили переплыть Енисей и чуть не утонули
С острова на Енисее спасли двух подростков. Они решили переплыть реку, но чуть не утонули.
17 июля, 01:53
В Красноярском крае открыли второй официальный пляж в середине лета
15 июля, 09:16
Женщина утонула на озере в Красноярском крае. Это шестой человек за выходные
Женщина 42 лет утонула на озере Светлое в поселке Кедровый. Это второй человек, который утонул за день и шестой за выходные.
14 июля, 12:54
Какие правила соблюдать красноярцам на городском пляже? Вот список
14 июля, 07:35
Красноярцев станут активнее выгонять с запрещенных для купания мест
9 июля, 01:28
Архитекторы рассказали, как можно решить проблему с нехваткой пляжей в Красноярске
8 июля, 06:46
«Чревато инсультом». Безопасно ли отдыхать на Красноярском море? Ответ Роспотребнадзора и спасателей
Спасатели и сотрудники Роспотребнадзора рассказали, безопасно ли отдыхать и купаться на Красноярском море.
8 июля, 01:44
Смотрим, как отмечали День Ивана Купалы в Красноярске в 90-е и нулевые
«Проспект Мира» показывает, как отмечали День Ивана Купалы в Красноярске в 90-е, нулевые и в 2010-х. Собрали архивные фото и видео.
7 июля, 07:37
В Лесосибирске 17-летний парень ушел из детдома и утонул. Он не умел плавать
В Лесосибирске 17-летний парень ушел из детдома и утонул — его унесло течением на глубину.
1 июля, 07:03
В июне в Красноярском крае утонули 23 человека. Самому младшему было 11 лет
В Красноярском крае за первый месяц лета на водоемах региона погибли 23 человека, включая 4 детей.
1 июля, 03:47
Июнь
Почему на миллион красноярцев сделали один пляж? И что делать, чтобы люди не тонули
27 июня, 11:58

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