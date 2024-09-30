prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Курагино

Выбрать дату
2024
Пожилая пара погибла в аварии в Красноярском крае
На юге Красноярского края произошла авария, в которой погибла пожилая супружеская пара. Об этом заявили в Госавтоинспекции.
30 сентября, 01:13
В Красноярском крае подрались первоклассники. Один ребенок в больнице
28 сентября, 03:53
Врачи признали вменяемой мать, которая рубила и резала дочерей из-за «измен» мужа
22 августа, 09:58
Мать арестовали после нападения с топором на дочерей. Муж рассказал о ее безумствах
27 июня, 04:22
Женщина решила отомстить мужу и напала на дочерей с топором. 3-летняя девочка погибла
25 июня, 06:59
В крае будут судить женщину, которая вылила зеленку на избирательную урну
1 апреля, 02:13
Жительница Красноярского края рассказала, почему вылила зеленку на избирательную урну
18 марта, 10:20
2023
В суд передали дело эксгибициониста, которого искали по фото актера Валерия Гаркалина
В Красноярском крае передали в суд дело эксгибициониста, которого разыскивали по фото актера Валерия Гаркалина. Мужчина мастурбировал в кустах.
20 октября 2023, 01:40
Медведь чуть не задрал грибников на юге Красноярского края
15 августа 2023, 04:06
Мать, утопившую дочь в ванне, отправили на принудительное лечение
Жительницу Курагинского района, которая утопила свою полуторагодовалую дочь в ванне, направили на принудительное лечение.
11 августа 2023, 01:06
Огромный боров разнес могилы участников СВО на кладбище в Курагино
На кладбище поселка Курагино свинья истоптала могилы участников СВО и другие захоронения.
8 августа 2023, 09:51
Роспотребнадзор подал в суд на «Командор»
В Красноярске торговую сеть «Командор» хотят привлечь к ответственности за просроченные товары, грязь в магазинах и просрочку. Иск подал Роспотребнадзор.
3 августа 2023, 04:11

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика