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Курагинский район

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Октябрь
После гибели ребенка, к которому отказалась ехать скорая, никого не уволили
31 октября, 09:31
Виновной в гибели 20 человек компании «Сисим» отдали новое месторождение золота
26 октября, 08:35
В Красноярском крае при пожаре погиб 5-летний мальчик. Ребенок мог сам устроить его
В Красноярском крае в Курагинском районе после пожара в частном доме погиб 5-летний мальчик. Он скончался по дороге в больницу.
10 октября, 02:05
Сентябрь
«Видно же, что форум в тягость». Депутат предложил отказаться от КЭФа ради денег на сельскую медицину в крае
24 сентября, 10:15
Скорую обвинили в отказе ехать к мальчику с разрывом органов — позже его ввели в кому
11 сентября, 08:06
«Это еще не зима»: Курагинский район засыпало градом
Сегодня, 8 сентября, в Красноярском крае в Курагинском районе выпал град. Местные жители делятся фото и видео последствий непогоды.
8 сентября, 06:27
Июль
Выпившие взрослые не уследили за годовалой племянницей. Она утонула
20 июля, 06:34
Июнь
Мать арестовали после нападения с топором на дочерей. Муж рассказал о ее безумствах
27 июня, 04:22
Житель Красноярского края хотел угнать машину и зарезал отставного офицера
Житель Курагинского района Красноярского края приехал в Минусинск на заработки и убил пенсионера, чтобы угнать его машину.
25 июня, 12:58
Женщина решила отомстить мужу и напала на дочерей с топором. 3-летняя девочка погибла
25 июня, 06:59
На юге края заметили нашествие белых бабочек. Выглядит красиво и жутко
На юге Красноярского края заметили нашествие белых бабочек. Жители переживают за урожай.
18 июня, 01:56
В Красноярском крае уже пошли первые грибы
Красноярцы делятся фотографиями первых в сезоне грибов. В южных районах края уже можно найти маслята.
3 июня, 12:39
В Красноярском крае осудили женщину, которая вылила зеленку на избирательную урну
3 июня, 02:43
Май
В Красноярском крае освободившийся из колонии глава ОПГ застрелил отца четверых детей
27 мая, 10:26
У виновной в гибели 20 золотодобытчиков компании «Сисим» снова нашли нарушения
21 мая, 07:59
«Убивают экосистему и в конечном счете людей»: старатели загрязнили реки на юге края
19 мая, 09:17
Апрель
В крае будут судить женщину, которая вылила зеленку на избирательную урну
1 апреля, 02:13
Март
На юге Красноярского края люди не могут получить лекарства — аптек просто нет
1 марта, 08:08
Февраль
Двое малышей попали в реанимацию с судорогами. Мать винит в этом прививки
16 февраля, 09:26
Суд вынес приговор виновным в гибели 20 человек после прорыва дамбы
5 февраля, 04:22

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